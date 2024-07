Campionati Nazionali per le sue squadre Open 2024 a Venezia

Scenderanno in campo 369 atleti di 29 squadre della categoria Open per conquistare i titoli del calcio a 5 femminile-maschile e pallacanestro

VENEZIA – Dal 10 al 14 luglio il CSI mette in palio a Venezia tre Campionati Nazionali per le sue squadre Open. In laguna arrivano 369 atleti nelle rose delle 29 società in corsa per i tre scudetti di categoria.

Sono 15 i quintetti del calcio a 5 maschile, 6 quelli finalisti nel calcio a 5 femminile e 8 nel basket maschile che se la vedranno in Veneto, fra Mestre e Venezia.

I gol del calcio a 5 saranno distribuiti nei tre impianti di Mestre, fra il Centro Sportivo-Culturale Asseggiano, il Centro Sportivo Calabria ed il Centro Sportivo Favaro. Sono 184 i calciatori dei 15 quintetti arrivati in finale da 14 regioni italiane (Sicilia, Lazio, Calabria, Piemonte, Puglia, Marche, Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Campania, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna).

La formula della finale prevede tre gironi di 5 squadre all’italiana semplice con partite di sola andata. Trenta gare cui faranno seguito le due semifinali e le due finali per l’oro e per il bronzo, entrambe in programma la mattina del 14 luglio.

Sugli stessi impianti si giocheranno le dodici gare che porteranno al titolo del calcio a 5 femminile. Due gironi di tre squadre all’italiana semplice con partire di sola andata. Protagoniste: Albano Calcio Bergamo, Pol. Nuova Tricase (Lecce), Perugia Futsal, Airone Bergamo, Valpo Futsal Verona e Circolo Montecitorio Roma.

Al Pala Ancillotto di Mestre e al Pala Vega di Trivignano di Venezia si disputeranno le sedici gare per le otto formazioni finaliste nella pallacanestro maschile open, distribuite nel girone A e nel girone B. Sul parquet tricolore qualificate Como, Brindisi, Perugia, Verona, Reggio Calabria, Roma, Torino e Bologna.