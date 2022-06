Campionato interregionale di Supermoto: 3° prova a Borgo Ticino

BORGO TICINO – Le Supermoto arrivano a Borgo Ticino. E’ in programma domenica 19 giugno, sulla pista “Azzurra” di Borgo Ticino, la terza prova del Campionato interregionale di Supermoto Piemonte, Lombardia e Liguria. Si tratta, vale ricordarlo, di una categoria ibrida che combina in un unico sport le diverse capacità richieste per le competizioni su strada, velocità e fuoristrada. Nel circuito del Novarese, presente sin dagli anni Sessanta, i piloti (non solo uomini…) si contenderanno la vittoria nella gara promossa dalla Fmi, la federazione italiana motociclistica.

Per Alessandro De Gregori, già organizzatore con il suo Moto club TTN Racing Club del Campionato regionale velocità Motorbike Italia-CRV Piemonte, “si tratta di un appuntamento importantissimo che unisce lo sport alla valorizzazione dei territori di tre diverse regioni, in uno spirito di collaborazione tra enti e associazioni che è difficile trovare altrove. Quello delle Supermoto è un movimento in crescita, soprattutto a livello amatoriale. Viene praticato da tanti ragazzi che fanno sacrifici per essere in pista alla domenica, magari non con moto sempre al top, ma comunque pronti a dare il 110 per cento per divertirsi. Per questo motivo – sottolinea De Gregori – meritano tutto il nostro rispetto. La macchina organizzativa – conclude – ha lavorato molto per preparare la prova di Borgo Ticino e ora siamo pronti per accogliere la carovana festante e adrenalinica delle Motard”.

Diversi, va detto, sono gli sponsor tecnici che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione e tra questi Capit, Biting, Gorilla energy, Fastweb, Gimoto e Cjstyle. La gara novarese segnerà, tra l’altro, il collaudo del nuovo impianto appena omologato dalla Fmi, che potrà magari in futuro coinvolgere anche tappe di campionato italiano e, perché no, di campionati internazionali. Un motivo in più per seguire la prova di Borgo Ticino.