Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2023: le finali scudetto

Da venerdì 8 settembre a domenica al Polo Est Village in programma l’atto conclusivo del circuito tricolore organizzato dalla FIPAV

BELLARIA IGEA MARINA – Da domani a domenica il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN) ospiterà le finali del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley. L’atto conclusivo del circuito tricolore organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo chiude un lungo percorso articolato in 9 tappe che ha coinvolto Liguria, Abruzzo, Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Campania.

L’evento clou di tutta l’attività di beach volley nazionale vedrà impegnati in campo i migliori atleti e le migliori atlete del panorama italiano. Tra i protagonisti che si daranno battaglia sulla sabbia del Polo Est Village le coppie azzurre Viscovich-Dal Corso, che attualmente guidano la classifica del Campionato, e Marchetto-Windisch. Nel corso della tre giorni tra gli altri sfideranno Adrian Carambula, in coppia con il francese Remi Bassereau, e le coppie Benzi- Bonifazi e Abbiati-Andreatta, campioni in carica.

Nel femminile le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini, cercheranno di scalzare dal primo posto la coppia Benazzi-Breidenbach, seguita da Frasca- Gradini e Puccinelli- Mattavelli.

Le finali scudetto, che metteranno in palio un montepremi complessivo di 36.000 euro vedranno la partecipazione di 38 coppie maschili e 37 femminili che si sfideranno in tabelloni a doppia eliminazione. Una Wild card è stata assegnata per ciascun tabellone ai vincitori delle finali Under 18 e Under 20.

Sia nel femminile che nel maschile, si aggiudicherà lo scudetto 2023 la coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti, prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate del Campionato Italiano Assoluto e Gold. Vista la poca distanza che intercorre tra le coppie nella parte alta della classifica diventa quindi fondamentale questa ultima tappa per scoprire chi conquisterà il titolo italiano in questa stagione.

Queste le parole del vice presidente FIPAV Adriano Bilato: “Siamo arrivati all’atto finale del Campionato Assoluto di beach volley, una manifestazione che anche quest’anno ha fatto registrare un incremento dei numeri e un crescente interesse da parte degli appassionati. Dati che confermano la bontà delle scelte operate dalla Federazione Italiana Pallavolo in sede di programmazione e che ci fanno guardare con fiducia al futuro. E’ stato un percorso lungo che ha preso il via il 16 giugno ad Albissola Marina e che si è articolato in 9 tappe dislocate in diverse regioni italiane: dalla Liguria all’Abruzzo passando per il Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il F riuli Venezia Giulia e la Campania. Un viaggio appassionante che ha avvicinato tante persone a questa disciplina e che ha visto in campo tantissimi atleti e atlete sfidarsi in match spettacolari. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle tante realtà, degli Enti Locali e degli sponsor che hanno collaborato con noi e ci hanno supportati e che voglio ringraziare. L’intensa settimana tricolore del beach volley in corso a Bellaria Igea Marina si è aperta con l’assegnazione dei titoli giovanili dall’under 14 all’under 20 con numeri altissimi di partecipazione di ragazzi e ragazze con un impegno e un entusiasmo incredibile. Tanti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo. Sono loro la linfa del nostro movimento ed è fondamentale favorire e supportare il loro percorso di crescita. Ora, al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, ci attende un weekend di grande spettacolo con le finali del Cam pionato Assoluto di beach volley che sicuramente non deluderanno le aspettative degli appassionati e garantiranno uno spettacolo di altissimo livello, sia dal lato organizzativo che da quello tecnico”.

Dove vedere in tv e streaming

Venerdì e Sabato

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo con il commento tecnico a cura di Giovanni Cristiano.

Domenica

La copertura televisiva sarà garantita invece da Rai Sport e Eurosport:

Ore 10.00, Semifinale Femminile: Rai Sport / Rai Play / Discovery + (commento di Valentina Resta)

Ore 11.00, Semifinale Maschile: Rai Sport / Rai Play / Discovery + (commento di Andre Distaso)

Ore 12.00, Semifinale Femminile: Rai Sport / Rai Play / Discovery + (commento di Valentina Resta)

Ore 13.00, Semifinale Maschile: Rai Play / Discovery + (commento di Andre Distaso)

Ore 14.00, Finale 3-4° posto Femminile: Discovery + (commento di Valentina Resta)

Ore 15.15, Finale 1-2° posto Femminile: Rai Sport / Discovery + (commento di Valentina Resta)

Ore 16.30, Finale 1-2° posto Maschile: Rai Sport / Discovery + (commento di Andre Distaso)

*Lunedì 11 settembre dalle ore 17 su Eurosport 2 verranno trasmesse le repliche delle finali femminili e maschili

IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FONZIES 2023 SU “RADIO KISS KISS”

Oltre alla copertura televisiva, quest’ultimo evento Gold del Campionato Italiano Assoluto potrà essere seguito anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss (QUI), radio ufficiale del circuito nazionale. Media partner di questa nuova edizione del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 sono ancora una volta il Corriere dello Sport e Tuttosport.