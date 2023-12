Campionato Italiano di snow volley 2024: date calendario

Al via da Lorica (San Giovanni in Fiore) in Calabria domenica 4 febbraio e si concluderà a Plan de Corones dal 12 al 14 aprile

La Stagione 2024 sulla neve è pronta a partire. È stato ufficializzato oggi il calendario della terza edizione del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2023/2024.

La pallavolo giocata sulla neve che, oramai da qualche anno, si è conquistata un ruolo da protagonista tra gli sport invernali è pronta a ripartire anche in questa stagione con tanti praticanti pronti a sfidarsi all’interno del circuito tricolore.

Il Campionato Italiano partirà, come già avvenuto lo scorso anno, da Lorica (San Giovanni in Fiore, CS) in Calabria dove i migliori interpreti di questa disciplina si daranno appuntamento domenica 4 febbraio 2024.

Il torneo tricolore farà poi tappa in Sicilia sulle pendici dell’Etna con l’ormai classico appuntamento a Linguaglossa domenica 25 febbraio.

Nella terza tappa, in programma il 10 marzo, gli atleti risaliranno lo stivale e si sposteranno a Sestola (MO) all’interno del comprensorio sciistico del Cimone.

La stagione 2024 sulla neve si concluderà a Plan de Corones (BZ). La nota località dell’Alto Adige ospiterà l’atto conclusivo del campionato italiano promosso e indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo. Si comincerà il 12 aprile con le finali scudetto Under 18 che si concluderanno il giorno seguente. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, invece, si disputeranno le finali femminili e maschili che assegneranno i titoli assoluti nella categoria 3×3.

CALENDARIO 2024

Lorica (San Giovanni in Fiore, CS) – 4 febbraio 2024

Linguaglossa (CT) – 25 febbraio 2024

Sestola (MO) – 10 marzo 2024

Plan de Corones (BZ)

12-13 aprile 2024 – Finale Campionato Italiano Under 18

13-14 aprile 2024 – Finale Campionato Italiano Assoluto

Iscrizione alle tappe

Le iscrizioni ai tornei del Campionato Italiano di Snow Volley 2022 scadono 4 giorni prima dell’inizio di ogni singolo torneo e devono essere effettuate tramite mail all’indirizzo snow@federvolley.it.