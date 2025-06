Campionato nazionale Endurance CSI 2025: i risultati

FERMO – È stato indubbiamente lo scudetto della resistenza. Sei ore sudatissime in bici. A Fermo erano un centinaio i ciclisti al via del Campionato nazionale CSI MTB di “Endurance”. Domenica 8 giugno presso il Bike Park di Fermo giusto il tempo di resistere in sella ed insistere sui pedali per tagliare il traguardo nazionale. Le maglie tricolori del Centro Sportivo Italiano, nella specialità XC24H (Endurance 6 Ore), sono andate a molti atleti di casa. Dodici i solitari premiati con l’oro. Il più veloce è stato il lombardo Nicola Facchinetti, M2 in maglia della Palestre 53 Team Life di Concesio (BS), unico capace nelle 6 ore di gare di completare i 27 giri del percorso, che costeggiava il fiume Tenna.

Altri quattro leoni lombardi del Comitato della leonessa d’Italia hanno tagliato per primi il traguardo di categoria, tra cui il compagno di squadra bresciano Ivan Coccaglio nei M4. Una menzione particolare ai due campioni della squadra bresciana, una realtà che unisce oggi sport, inclusione e tanta solidarietà, oltre a schierare sui pedali corridori di grande valore. Di Roberto Ferrari, altro bresciano in maglia Fit. Losophy è stato invece il miglior tempo sul giro, il secondo in 12,15. Nella prova in solitaria quattro successi per i ciclisti locali fermani, due al CSI Lazio, con Viterbo e Roma, e uno in Puglia.

A Taranto ventinove i giri compiuti dai campioni del T3, Pedale Montegiorgese, e del T2, ASD Five Team. Eccellente l’organizzazione della 4 Emme Eventi del patron Giovanni Cruciani, dalle postazioni predisposte al meglio per effettuare qualsiasi intervento, meccanico o di rifornimento, oltre alla “zona cambio”, fino al pasta party finale ed al cerimoniale con la consegna sui podi delle maglie tricolori e delle medaglie, alla presenza sia del Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, sia del Presidente del CSI fermano Gaetano Sirocchi. Tra le squadre le tre migliori società per atleti classificati sono state le fermane New Mario Pupilli con 10 atleti classificati, la Xtreme Bike Team con 7 atleti in classifica come la Mg Bike.

I nuovi campioni nazionali CSI di specialità

Elite Sport: Gabriele Viozzi (New Mario Pupilli)

Master 1: Luca Mondini (R.L. Palestre 53)

Master 2: Nicola Facchinetti (R.L. Palestre 53)

Master 3: Fabio Mancini (Xtreme Bike Team)

Master 4: Ivan Coccaglio (R.L. Palestre 53)

Master 5: Moreno Rapari (Pedale Fermano)

Master 6: Fabio Giammarchi (MTB Santa Marinella)

Master 7: Graziano Vesprini (Chrono)

Master 8: Roberto Ferrari (Fit . Losophy)

Master 9: Nunziato Sidella (Sc Dil UP)

Woman 2: Sara Bodei (Five Team)

Woman 4: Anna Maria Rossi (Scuola Indoor Fitnessmania)

T2 M: Five Team (Antonio Bonaiti e Luca Bonaiti)

T2 Woman: MG Bike Woman (Michela Paniccià e Maristella Pecci)

T3 M: Pedale Montegiorgese (Rossano Achilli, Fabio Costanzi, Jacopo Costanzi)

T3 Woman: Pupilli Triow (Gisella Giacomozzi, Valentina Stronati, Cinzia Zacconi)

Team Lui&Lei: Davide Fiorindi e Ana Maria Risca