Campionato Nazionale di Marathon 2024, i risultati in Calabria

Sul traguardo di Cittanova eletti i nove neo campioni nazionali della specialità MTB. Un pugliese ed otto biker calabresi sul podio con la maglia tricolore scudettata

CITTANOVA – Tacco e punta dello Stivale ballano sui pedali della MTB ciessina. Domenica 23 giugno, a Cittanova (RC), nella gara valida come Campionato Nazionale di Marathon – 53 km percorsi con molta salita ed un dislivello di 1.800 metri – a conquistare una delle principali classiche della MTB meridionale sono stati infatti un atleta della Puglia insieme ad otto corridori della regione ospitante: la Calabria.

In sella, a darsi battaglia nelle quasi due ore e mezza di gara, un centinaio di corridori con maglie di varie società ciclistiche di Calabria, Sicilia, Puglia, Marche. Presente il Sindaco di Cittanova, Domenico Antico, in rappresentanza della comunità cittadina, e, in rappresentanza della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSI, Francesco Quaranta. Ai neo campioni nazionali, oltre alla medaglia, le maglie cerchiate tricolori con lo scudetto arancioblu.

CAMPIONI NAZIONALI MARATHON MTB 2024

ES Alessandro La Bella Falchi Cycling (VV)

M1 Antonio Giaconella Team All Bike Ruvo Di Puglia (BA)

M2 Alessio Sgrò MTB Palmi (RC)

M3 Carmelo Riotto MTB Palmi (RC)

M4 Luigi Sorace Bicittanova Club (RC)

M5 Antonio Mazzullo MTB Palmi (RC)

M6 Eugenio Zangari Marco Montoli (RC)

M8 Antonio Scappatura Marco Montoli (RC)

W2 Domenica Mazzeo Falchi Cycling (VV)