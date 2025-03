Campionato Nazionale di sci alpino 2025 ad Andalo

Dal 20 al 23 marzo sulle piste della Paganella Ski tre trofei in palio: Gold, Silver e Baby. Rilevante la presenza giovanile fra gli slalomisti: 350 i pettorali ad atleti under 14

ANDALO – Il CSI torna ad Andalo (TN) nella bella cornice delle Dolomiti del Brenta per il suo Campionato Nazionale di sci alpino, manifestazione sportiva che gode del contributo della Provincia Autonoma di Trento e realizzata in collaborazione con Trentino Marketing, dove da domani sono attesi gli arrivi dei 546 finalisti: 321 nelle categorie maschili e 225 in quelle femminili, per quella che si preannuncia un’edizione record per il circo bianco dell’Ente arancioblu.

Dal 21 al 23 marzo tutti in pista, ottimo l’innevamento del comprensorio Paganella Ski: una gara al giorno per ciascun slalomista, con al cancelletto di partenza 33 sci club, in rappresentanza di 11 Comitati italiani. In Trentino netta la predominanza bergamasca, con un pass consegnato a ben 18 società e 377 atleti (più della metà dei concorrenti ai titoli) a difendere il prestigio del Comitato orobico. Feltre, Reggio Emilia, Modena, Verona, Padova, Cava de’ Tirreni e Fermo sono gli altri Comitati presenti in Trentino con almeno 10 sciatori in finale. Il più esperto in gara sarà il veterano reggiano Gianpietro Gigli dello Sci Club Lupi di Civago, 78 primavere alle spalle, molte le sue partecipazioni ai campionati CSI. La più piccolina è invece la SuperBaby Lodovica Chemeri, 6 anni nella tuta del Play Sport Academy (BG).

Assai indicativo il dato più rilevante di questa manifestazione, ossia l’eccezionale e promettente partecipazione giovanile: nel solo Trofeo Baby, infatti, riservato alle categorie under 12 (Super Baby, Baby e Cuccioli), gareggeranno 258 bambini, cui sono stati assegnati il 47% dei pettorali. Due terzi degli iscritti possiede meno di 14 anni. Per i più piccini il divertimento è assicurato dalle tre prove in programma: slalom Gigante, slalom Speciale (palo nano) e Super Gimkana, con paraboliche, salti, 360°.

Si comincia venerdì 21 marzo sui pali delle piste Traliccio, S. Antonio 2 e Selletta con lo slalom gigante di apertura, che scremerà i partecipanti in base al risultato rispetto al “tempo minimo di qualificazione”. I migliori tempi di giornata andranno a concorrere nel Trofeo Gold, che nelle successive mattinate di sabato e domenica impegnerà i qualificati in un secondo gigante ed in uno slalom speciale. I meno performanti o anche sfortunati nel gigante di apertura concorreranno invece per la conquista del Trofeo Silver, partecipando ad altri due giganti nelle due giornate conclusive del weekend di gare.

Sommando i punti per ciascuno sci club, domenica 23 marzo nel primo pomeriggio sarà la graduatoria del Trofeo Superteam a incoronare la migliore società ciessina sugli sci, attraverso una speciale classifica, compilata aggregando i punteggi ottenuti dai migliori atleti in ciascuna prova di finale. A premiare i neocampioni nazionali, oltre ai membri della commissione tecnica nazionale di sci, vi sarà il Presidente nazionale Vittorio Bosio, fresco della rielezione alla guida dell’Associazione.