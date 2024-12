I Campioni dello sport a Genova per i “Gazzetta Sports Awards”

Il 17 dicembre serata con Sinner, l’Inter, l’Atalanta, Alice D’Amato, Nadia Battocletti, Nicolò Martinenghi e molte altre Stelle dello sport

GENOVA – Genova si appresta a vivere una serata speciale di sport in occasione della decima edizione de La Notte dei Campioni-Gazzetta Sports Awards, che si terrà martedì 17 dicembre, a partire dalle ore 19, nella cornice del nuovissimo Palasport, parte del rinnovato Waterfront di Levante progettato dall’architetto Renzo Piano.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e Regione Liguria e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

Sarà l’occasione per incontrare alcuni degli sportivi che più si sono messi in luce in questo 2024 che sta per volgere al termine.

Da Jannik Sinner e Alice D’Amato – scelti rispettivamente come Uomo e Donna dell’anno – a squadre come l’Inter, l’Atalanta, la Pro Recco Waterpolo e la Nazionale Spada Femminile. E ancora Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Nicolò Martinenghi, i paralimpici Carlotta Gilli e Stefano Raimondi, Julio Velasco (eletto Allenatore dell’anno), la leggenda Marcello Lippi. Per il tennis ci saranno il presidente federale Angelo Binaghi e i capitani azzurri Tathiana Garbin e Filippo Volandri. Sono previste un’esibizione alla trave di Alice D’Amato e Manila Esposito, oro e bronzo a Parigi 2024, ed una performance del Team Italia Breaking.

La manifestazione rientra nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e per la prima volta sarà aperto al pubblico. Per partecipare, però sarà necessario prenotare un posto a seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gazzetta-sports-awards-genova-1097030500759 .