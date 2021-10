Campobasso – Bari 1-3: dove vedere la diretta live e risultato finale

La partita Campobasso – Bari del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la nona giornata del girone A di Serie C

CAMPOBASSO – Domenica 17 ottobre, alle ore 14.30, andrà in scena Campobasso – Bari, gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Monopoli e in classifica sono noni con 11 punti, a pari merito con un gruppetto di squadre. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte: 6 gol fatti e 7 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 4-2 contro la Turris e sono primi a quota 20 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di quattro partite vinte e una persa; 10 reti realizzate e 4 incassate. A dirigere Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assitenti Thomas Miniutti di Maniago e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto uomo Emanuele Frascaro di Firenze

La cronaca diretta e tabellino

CAMPOBASSO: Allenatore: Mirko Cudini.



BARI: Allenatore: Michele Mignani.



Reti: al 4' pt Emanuele Terranova, al 42' pt Mattia Rossetti, al 10' st Mirco Antenucci, al 32' st Walid Cheddira.

La presentazione del match

QUI CAMPOBASSO – Il ct Cudini potrebbe invece adottare un modulo 4-3-3, schierando Raccicchini in porta e Fabriani, Dalmazzi, Menna e Vanzan in difesa. A centrocampo Candellori, Bontà e Tenkorang, alle spalle del tridente d’attacco composto da Di Francesco, Rossetti e Liguori.

QUI BARI – Mignani dovrebbe far scendere in campo la squadra con il moduli 4-3-1-2. Fra i pali spazio a Frattali, davanti a lui Pucino, Di Cesare, Terranova e Mazzotta. A centrocampo Scavone, Maita e D’Errico. Sulla trequarti Botta a supporto di Cheddira e Simeri.

Le probabili formazioni di Campobasso – Bari

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Dalmazzi, Menna, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Liguori. Allenatore: Cudini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Cheddira, Simeri. Allenatore: Mignani

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Campobasso – Bari verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky, al canale Sky Sport (numero 254 del satellite o 485 del digitale terrestre).