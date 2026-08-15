Campobasso-Cavese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Campobasso-Cavese di Sabato 15 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C

CAMPOBASSO – Sabato 15 agosto 2026, lo Stadio Nuovo Romagnoli ospiterà la partita Campobasso-Cavese, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21.00.

Il Campobasso arriva alla sfida con un percorso di pre-season molto positivo. I rossoblù di Devis Mangia hanno ottenuto vittorie in tutti i test disputati, mostrando una buona condizione e una crescita progressiva sul piano del gioco. Dopo i successi contro San Salvo e Marianella, il Campobasso ha chiuso la preparazione con il convincente 2-0 contro la Juve Stabia, un risultato che aumenta la fiducia in vista dell’esordio ufficiale in campionato.

La Cavese ha invece svolto la preparazione a Rivisondoli, raccogliendo indicazioni positive nei test estivi. La squadra di Masitto ha iniziato con una sgambata interna, prima di superare Sarnese ed Equipe Campania. Il netto 5-1 nell’ultimo test ha confermato i progressi della formazione blufoncé, che si presenta alla sfida con entusiasmo e buone sensazioni.

La maggior parte dei bookmakers considera i padroni di casa leggermenti favoriti per il passaggio del turno. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.00 per la vittoria del Campobasso, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.05, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria della Cavese è di 3.50, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-CAVESE]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Juri Gallorini della sezione di Arezzo, che sarà assistito da Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Loris Graziano di Rossano. Il quarto ufficiale sarà Matteo Dini della sezione di Città di Castello. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Il tecnico Mangia dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Spurio a difesa della porta; Papini, Celesia e Capoferri a completare il pacchetto difensivo; Pierno, Gargiulo, Agazzi e Cristallo a centrocampo; mentre sulla trequarti lago a Stoppa a supporto delle due punte Prado e Bifulco, incaricata di finalizzare la manovra. Tale assetto tattico mira a esaltare le qualità del trequartista tra le linee e a mettere le due punte nelle migliori condizioni per concretizzare le occasioni, grazie a una maggiore presenza nella zona centrale del campo.

COME ARRIVA LA CAVESE – Il tecnico Masitto dovrebbe confermare il 3-5-2, con Boffelli a difesa della porta; Peretti, Loreto e Saitta formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero agire Marchisano, Konate, Fornito, Zenelaj e Tropea, mente Fella e Vigliotti agiranno come riferimenti offensivi della squadra. La formazione campana punta ad avere un centrocampo numeroso, esterni di grande corsa e un trequartista che agisce a supporto dell’unica punta, favorendo sia il possesso palla sia le ripartenze.

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Spurio; Papini, Celesia, Capoferri; Pierno, Gargiulo, Agazzi, Cristallo; Stoppa; Prado, Bifulco. Allenatore: Devis Mangia.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Loreto, Saitta; Marchisano, Konate, Fornito, Zenelaj, Tropea; Fella, Vigliotti. Allenatore: Cristiano Masitto

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Campobasso e Cavese in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.