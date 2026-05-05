Campobasso-Pineto: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Campobasso-Pineto di Mercoledì 6 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playoff di Serie C

PINETO – Mercoledì 6 maggio, alle ore 20, all’Axum Stadium Molinari, andrà in scena Campobasso-Pineto, match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2025/2026.

Domenica scorsa il Pineto é tornato alla vittoria nel momento più delicato della stagione e ha superato il Gubbio 2-1 in rimonta. La formazione di Tisci, reduce da un periodo complicato, ha chiuso il primo tempo in svantaggio ma ha saputo ribaltare la partita nella ripresa grazie ai gol di D’Andrea e Schirone.

Gli abruzzesi non conquistavano i tre punti dal 21 marzo, dal successo esterno di Carpi. Nel mezzo erano arrivati soltanto due pareggi e tre sconfitte, un trend che aveva rallentato la corsa e messo in discussione certezze e continuità. É stato così raggiunto l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, quando il cammino playoff si era interrotto al primo turno contro la Pianese. Ora la squadra di Tisci vuole fare sempre meglio e guarda alla trasferta di mercoledì in Molise contro il Campobasso, che grazie al quarto posto ottenuto in regular season entrerà direttamente al secondo turno. A differenza del Pineto gli uomini di Zauri hanno ottenuto ben 17 punti nelle ultime sette partite, avanzando di parecchie posizioni in classifica.

I due precedenti stagionali sono stati vinti dal Pineto, entrambi con il risultato di 1-0.

La direzione di gara è stata affidata a Domenico Mirabella di Napoli. A coadiuvarlo lungo le fasce ci saranno Elia Tini Brunozzi di Foligno e Alberto Callovi di San Donà di Piave. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Stefano Striamo di Salerno, mentre l’operatore FVS sarà Domenico Castellone di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-PINETO]

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Il Campobasso dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2, affidandosi tra i pali a Forte e a una linea difensiva composta da Parisi, Salines e Celesia. Sulle corsie agiranno Lombari e Olivieri, mentre in mezzo al campo spazio alla regia di Agazzi, affiancato da Gala e Serra. In attacco, Zauri dovrebbe confermare la coppia formata da Bifulco e Di Livio.

COME ARRIVA IL PINETO – Il Pineto risponde con il 4-3-2-1 disegnato da Tisci. In porta ci sarà Tonti, protetto da una linea difensiva composta da Baggi, Postiglione, Frare e Serbouti. A centrocampo agiranno Germinario, Lombardi e Schirone, mentre sulla trequarti dovrebbero muoversi Pellegrino e D’Andrea a supporto dell’unica punta Borsoi.

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (3-5-2): Forte; Parisi, Salines, Celesia; Lombari, Gala, Agazzi, Serra, Olivieri; Bifulco, Di Livio. Allenatore: Zauri

PINETO (4-3-2-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Serbouti; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea; Borsoi. Allenatore: Tisci

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su SkySport in diretta televisiva e in streaming su Now TV.