La partita Campobasso – Torres di Sabato 14 settembre 2024 in diretta: molisani per un tempo in dieci per l’espulsione di Baldassin

CAMPOBASSO – Sabato 14 settembre 2024, alle ore 18.30, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà la Torres nella gara valida per la quarta giornata del girone B di Serie C 2024-2025. Il Campobasso é quindicesimo con 3 punti, frutto delle vittoria per 2-0 contro la Legnago Salus; ha perso, invece contro Arezzo (2-0) e Campobasso (1-0). La Torres ha vinto 3-0′ contro la Vis Pesaro e pareggiato 2-2 a Pescara.

Non ci sono precedenti tra le due compagini. I molisani vengono dati favoriti, con il segno “1” quotato mediamente 1.75. A dirigere la gara sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Vittorio Consonni di Treviglio Quarto ufficiale sarà Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

Tabellino della partita

CAMPOBASSO: Forte F., Morelli G. (dal 23′ st Pierno R.), Benassai F., Mancini D., Celesia C., Baldassin L., D’Angelo Sonny, Pellitteri A., Bigonzoni M. (dal 1′ st Forte R.), Di Stefano L. (dal 23′ st Lombari A.), Di Nardo A. (dal 23′ st Spalluto S.). A disposizione: Guadagno J., Barbato E., Bosisio M., Calabrese B., Forte R., Haveri K., Lombari A., Mondonico D., Pierno R., Prezioso M., Scorza C., Serra A., Spalluto S.

TORRES: Zaccagno A, Fabriani C., Coccolo L., Mercadante M., Zecca G. (dal 23′ st Liviero M.), Masala A. (dal 1′ st Mastinu G.), Brentan M. (dal 1′ st Giorico D.), Guiebre A. (dal 23′ st Zambataro E.), Varela Djamanca M., Scotto L.(C), Fischnaller M.. A disposizione: Petriccione D., Petricciuolo C., Casini R., Diakite A., Giorico D., Goglino P. A., Liviero M., Mastinu G., Nanni N., Zambataro E.

Reti: al 14′ st Scotto L. (Torres) .

Ammonizioni: al 37′ pt Pellitteri A. (Campobasso), al 42′ pt Baldassin L. (Campobasso) al 19′ pt Masala A. (Torres), al 21′ pt Brentan M. (Torres).

Espulsioni: al 43′ pt Baldassin L. (Campobasso).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Guadagno tra i pali e con una difesa a quattro formata da Celesia, Mondonico, Pierno e Bosisio. A centrocampo Serra, Scorza e Prezioso. Tra le linee D’Angelo, a sostegno della coppia di attacco composta da Forte e Di Nardo.

COME ARRIVA LA TORRES – Greco dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Zaccagno in porta e con una difesa a tre formata da Dametto, Antonelliì e Fabriano. In mezzo al campo Guiebre e Mastinu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zecca e Brentan. Attacco affidato a Fischnaller, affiancato da Varela e Scotto.

Probabili formazioni di Campobasso – Torres

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Guadagno, Celesia, Mondonico, Forte, Scorza, Di Nardo, Pierno, D’Angelo, Prezioso, Serra, Bosisio. Allenatore: Piero Braglia

TORRES (3-4-3): Zaccagno, Dametto, Antonelli, Fabriani; Zecca, Guiebre; Mastinu, Brentan; Scotto. Varela, Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.