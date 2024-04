Campobasso – United Riccione 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Campobasso – United Riccione di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie D – Girone F

CAMPOBASSO – Domenica 7 aprile 2024 , alle ore 15:00 il Campobasso sfiderà lo United Riccione per la giornata 30 del campionato Serie D – Girone F . 1-1 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre datato 26 novembre 2023 . L’incontro si disputerà all’Avicor Stadium e sarà diretto dall’arbitro Alessandro Recchia della sezione di Brindisi . Sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bettani di Treviglio e Daniele Antonicelli di Milano .

La squadra molisana , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte; ha realizzato 6 gol e subito 3 . Tra i pareggi consecutivi con Fano, Vastogirardi e il più recente con Fossombrone . Approfittando del periodo no della Sambenedettese ha allungato a +5 ma a +4 si è fatto sotto L’Aquila che promette battaglia fino all’ultima giornata in ottica promozione diretta . Il bilancio dello United Riccione é invece di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte nelle ultime 5; 2 reti fatte e 7 subite. Arriva da tre ko consecutivi, l’ultimo in casa con il Termoli e situazione di classifica complicata con il Sora avanti di tre punti e lo spettro dei playoff all’orizzonte .

Sguardo alla classifica aggiornata dove il Campobasso è in vetta Serie D – Girone F con 59 , seguito da L’Aquila con 55 e Sambenedettese con 54 quindi Vigor Senigallia 48, Avezzano 47, Roma City. 45, Notaresco e Chieti 43 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-UNITED RICCIONE]

CAMPOBASSO:. A disposizione:



UNITED RICCIONE:. A disposizione:



Reti: al 12' pt Di Nardo A. (Campobasso) , al 30' pt Coquin M. (Campobasso) .

al 12' pt Di Nardo A. (Campobasso) , al 30' pt Coquin M. (Campobasso) .

Le formazioni ufficiali di Campobasso – United Riccione

CAMPOBASSO: Esposito, Di Filippo, Pontillo, Bonacchi, Parisi, Abonckelet, De Cerchio, Maldonado, Lombari, Romero, Di Nardo. Allenatore: Pergolizzi.

UNITED RICCIONE: Bulgarelli, Martinelli, Syku, Moray, Chiesa, Caponi, Colistra, Diodato, Tonelli, Maio, Ferrara. Allenatore: Utro

I convocati del Campobasso

Portieri: Di Donato, Esposito

Difensori: Gonzalez, Pontillo, Pacillo, Bonacchi, Rasi, Chrysovergis, Di Filippo, Lambiase, Parisi, Soulemana

Centrocampisti: De Cerchio, Serra, Grandis, Sdaigui, Conquin, Aboncklet, Maldonado

Attaccanti: Lombari, Di Nardo, Romero, Persichini

Probabili formazioni di Campobasso – United Riccione

CAMPOBASSO: Esposito, Di Filippo, Gonzalez, Bonacchi, Parisi, Serra, Grandis, Maldonado, Lombari, Persichini, Di Nardo. Allenatore: Pergolizzi.

UNITED RICCIONE: Bulgarelli, Ndoj, Syku, Moray, Pellacani, Caponi, Colistra, Diodato, Tonelli, Maio, Fallou. Allenatore: Utro

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sono previste dirette tv o streaming per la sfida Campobasso – United Riccione , valida per la giornata 30 del campionato Serie D – Girone F . Il match potremo seguirlo in diretta testuale a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.