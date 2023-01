Carrarese – Alessandria: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Carrarese – Alessandria di Sabato 28 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 24° giornata del campionato di Serie C girone B

CARRARA – Sabato 28 gennaio alle ore 14.30 si gioca allo Stadio dei Marmi la partita Carrarese – Alessandria valida per la 24° giornata del campionato di Serie C girone B. Nella gara di andata si imposero i piemontesi 2-1 con le reti di Sylla e Nepi nella ripresa e in mezzo il doppio giallo a Mercati mentre solo al 40′ arrivò il gol di Giannetti a tenere vivo il match nelle battute finali. La squadra di mister Dal Canto è chiamata a reagire dopo i tre ko consecutivi in campionato. Nelle ultime ore la società ha comunicato l’ufficializzazione del portiere canadese Sebastian Breza classe ’98 che si sente già pronto a una convocazione e si va ad aggiungere a quella di Palmieri. Arbitro dell’incontro sarà Francesco Burlando di Genova che sarà coadiuvato da Gilberdo Laghezzaa di Mestre e Marco Colaianni di Bari; quarto ufficiale Alessio Vincenzi di Bologna. Se le classifica della squadra toscana resta molto aperta in chiave playoff dopo un inizio stagione da prima della classe, appare diverso lo scenario per i grigiorossi che si trovano 17esimi e che patiscono molto le trasferte dove sono arrivati 3 ko su 3 nelle ultime. Pertanto il pronostico sembra orientato verso i gialloblù dati a 1.62 con il pareggio a 3.65 e la sconfitta a 5.20. Ricordiamo che la questura di Carrara seguito delle disposizioni di ieri dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e del Casms, ha stabilito che soltanto cento tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore ospiti richiedendo però tassativamente la tessera del tifoso. Seguiremo l’incontro a partire dalle 13.30 circa con l’uscita delle formazioni ufficiali quindi la diretta con i fatti salienti e il punteggio aggiornato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARRARESE – ALESSANDRIA]

I convocati della Carrarese

Portieri: Breza, Satalino, Rovida

Difensori: Grassini, Frey, Folino, Pelagatti, D’Ambrosio, Marino, Imperiale, Pinto, Coccia

Centrocampisti: Bozhanaj, Della Latta, Cerretelli, Schiavi, Mercati, Palmieri, Cicconi

Attaccanti: Capello, Energe, Giannetti, Bernardotto

Le probabili formazioni di Carrarese – Alessandria

CARRARESE (3-5-2): Satalino; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Giannetti. Allenatore: Dal Canto

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Nichetti, Guidetti; Lamesta, Galeandro, Gazoul; Sylla. Allenatore: Rebuffi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Carrarese – Alessandria verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.