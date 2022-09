Carrarese – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Carrarese – Virtus Entella di Domenica 18 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C 2022-2023

CARRARA – Domenica 18 settembre, allo Stadio dei Marmi di Carrara, andrà in scena Carrarese – Virtus Entella, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Un quasi derby perché Carrara e Chiavari distano soltanto un’ora. Un anticipo della sfida che vedrà le due squadre contrapposte in gara secca, in terra ligure, nel turno di Coppa Italia che si disputerà tra il 4 e 5 ottobre. La Carrarese vuole mantenere il primato in classifica, che occupa in solitaria, a punteggio pieno, dopo aver battuto Cesena, Recanatese e San Donato Tavarnelle. L’Entella deve riscattare il capitombolo interno contro il Rimini , arrivato dopo i successi contro Torres e Alessandria. L’ultimo confronto tra le due compagini, in terra toscana, risale al 24 ottobre dell’anno scorso quando finì 1-1; al ritorno, invece, l’Entella si impose per 3-0. Il direttore di gara sarà Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Giovanni dell’Orco di Policoro e Nicola Morea di Molfetta; quarto ufficiale Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI CARRARESE – Dal Canto dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Satalino in porta e difesa a tre composta da D’Ambrosio, Marino e Imperiale. Regista Mercati, affiancato da Cerretelli e Della Latta mentre sulle corsie esterne agiranni Frey e Cicconi, Davanti Capello e Giannetti.

QUI ENTELLA – Volpe dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con De Lucia tra i pali e con la difesa a quattro formata al centro da Pellizzer e Chiosa e sulle fasce da Zappella e Favale. A centrocampo Paolucci, Rada e Tascone. Coppia di attacco formato da Zamparo e Merkaj, supportato da Clemenza.

Le probabili formazioni di Carrarese – Virtus Entella

CARRARESE (3-5-2): Satalino; D’Ambrosio, Marino, Imperiale; Frey, Cerretelli, Mercati, Della Latta, Cicconi; Capello, Giannetti. Allenatore: Dal Canto.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.