Udinese – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Inter di Domenica 18 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

UDINE – Domenica 18 settembre, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Inter, lunch match della settima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 12.30. I bianconeri vengono da quattro vittorie di fila, ultima della quali quella per 1-3 sul campo del Sassuolo, e sono sorprendentemente quarti, a pari merito con la Roma, a quota 13 punti, con un percorso di quattro partite vinte, una pareggiata e una persa, dodici reti realizzate e sei incassate. I nerazzurri, che in settimana hanno battuto il Viktoria Plzen nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League con reti, sono reduci dal successo casalingo contro il Torino, ottenuto grazie a un gol realizzato dal Brozovic all’89’; in classifica sono sesti con 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, dodici gol fatti e otto subiti. Sono centoundici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di ventitré vittorie dell’Udinese, trentadue pareggi e cinquantasei affermazioni dell’Inter. Nella passata stagione, in terra friulana finì con il successo della squadra di Simone Inzaghi per 1-2.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - INTER Domenica 18 settembre dalle 11:30 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Paolo Valeri di Roma a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Mokhtat; quarto uomo Sacchi. Al Var assistito da Aureliano e Galletto.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil non potrà disporre degli infortunati Buta, Masina e Bijol. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e con Perez, Becao e Ebosse pronti a formare il blocco difensivo. Regista Walace, affiancato da Lovric e Makengo mentre sulle corsie esterne si muoveranno Pereyra e Udogie. Davanti Deulofeu e Beto.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà rinunciare, oltre a Romero Lukaku,a Calhanoglu, che si é fermato er un problema muscolare. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2, speculare, con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic, affiancato da Barela e dal rientrante Mkytarian, mentre sulle corsie esterne agiranno Darmian e Di Marco. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Udinese – Inter

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Sottil

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Mkhytarian, Di Marco, Dzeko, Lautaro Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.