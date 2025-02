Casarano-Città di Fasano 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Casarano-Città di Fasano di Domenica 2 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CASARANO – Domenica 2 febbraio 2025, lo Stadio Giuseppe Capozza ospiterà la partita Casarano-Città di Fasano, valevole per la ventiduesima giornata del Girone H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Derby in vista per la capolista Casarano.

Il Fasano arriva al Capozza con la voglia di vincere per svoltare la stagione. Ma visti i numeri, il Casarano parte senzaalcun dubbio favorito. Questo prevedono le ricevitorie che quotano ad 1.46 la vittoria dei padroni di casa, a fronte del pareggio stabilito a 3.65. Molto più alta invece la cifra stabilita per la vittoria del Fasano che si aggira intorno a 5.75.

Il fischietto Francesco Aloise appartenente alla sezione di Voghera dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Andrea Galluzzo proveniente da Locri, mentre il secondo assistente sarà Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CASARANO-CITTA’ DI FASANO]

CASARANO:. A disposizione:



CITTA DI FASANO:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali di Casarano-Città di Fasano

CASARANO (4-2-3-1): Fernandes; Versienti, Legittimo, Milicevic, Pinto; D’Alena, Logoluso; Cajazzo, Ferrara, Loiodice; Malcore. A disposizione: Alloj, Opoola, Perez, Morales, Cerutti, Barone, Albo, Teijo, Saraniti. Allenatore: Di Bari

FASANO (3-4-3): Lombardo; Orlando, Tangorre, Clemente; Mauriello, Ganci, Penza, Lupoli; Corvino, Marsico, Battista. A disposizione: Gattuso, Barile, Losavio, Ballatore, Murgia, Kola, Iaia, Capobianco. Allenatore: Agovino

L’arbitro

La presentazione del match

QUI CASARANO – Il tecnico Vito Di Bari dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-3. In porta ci sarà Fernandes, con Martinenko, Rizzo, Legittimo e Valentino a difesa. In mediana ci saranno Cerutti, Ganfornina e Teijo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Versienti, Saraniti e Loiodice.

QUI CITTA’ DI FASANO – Il tecnico Massimo Agovino dovrebbe affidarsi al modulo il 3-4-2-1. In porta ci sarà Lombardo, con Onraita, Tangorre e Orlando a difesa. A centrocampo ci saranno Lupoli, Ganci, Penza e Mauriello, mentre tra le linee giocheranno Battista e Corvino in supporto di Losavio unica punta.

Le probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino; Cerutti, Ganfornina, Teijo; Versienti, Saraniti, Loiodice. Allenatore: Vito Di Bari.

FASANO (3-4-2-1): Lombardo; Onraita, Tangorre, Orlando; Lupoli, Ganci, Penza, Mauriello; Battista, Corvino; Losavio. Allenatore: Massimo Agovino

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Casarano e Fasano sarà trasmessa in diretta su Teleregionecolor, disponibile sul digitale terrestre pugliese-lucano al canale LCN 77.