Casertana – Catanzaro: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Casertana – Catanzaro del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C

CASERTA – Mercoledì 21 ottobre, allo stadio Nicola Ceravolo di Caserta andrà in scena Casertana – Catanzaro, match valido per la sesta giornata del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021.; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata in trasferta sul campo del Teramo in un match deciso nei primi venti minuti di gioco dalle reti messe a segno da Lotti e Ilari e in classifica sono quindicesimi con 2 punti. A quota 7 gli ospiti, sesti e reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Foggia con gol di Evacuo e Carlini, al termine di una partita combattuta e sofferta.

La presentazione del match

QUI CASERTANA – Per la Casertana probabile modulo 4-3-3 con Dekic tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Konate-Carillo e da Hadziosmanovic e Izzillo ai lati. A centrocampo Setola, Valeau e Bordin. Tridente offensivo composto da Icardi, Matarese e Cuppone.

QUI CATANZARO – Il catanzari potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Branduani in porta e difesa composta da Riccardi, Fazio e Pinna. In cabina di regia Corapi con Verna e Baldassin mezz’ali; Garufo e Contessa sulle fasce. Coppia di attacco formata da Di Piazza e Evacuo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Casertana – Catanzaro, valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORT.

Le probabili formazioni di Frosinone- Virtus Entella

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Izzillo; Setola, Valeau, Bordin, Icardi; Matarese, Cuppone. Allenatore: Guidi

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Garufo, Verna, Corapi, Baldassin, Contessa; Di Piazza, Evacuo.

STADIO: Benito Stirpe