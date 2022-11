Catanzaro – Calcio Giugliano: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Calcio Giugliano di Mercoledì 30 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la sedicesima giornata di Lega Pro

CATANZARO – Mercoledì 30 novembre alle ore 17.30, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita il Calcio Giugliano di Raffaele Di Napoli nel match valido per la sedicesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23.

Le Aquile del Sud arrivano a sfida da prima della classe in campionato, imbattute con tredici vittorie e due pareggi, con una solidità e una convinzione che nessuno si sarebbe mai aspettato all’inizio della stagione, confermata anche nel match insidioso contro l’Avellino negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, vinto dai calabresi soltanto ai rigori, e dallo scontro diretto con l’unica squadra che stava mantenendo lo stesso passo dei calabresi, ovvero il Pescara, vinto con il risultato schiacciante di 3-0, che ha così dimostrato di avere ormai anche acquisito una tale maturità da saper affrontare anche quelle partite molto difficili. Per continuare la serie positiva senza sconfitte e per mantenere la testa della classifica in fuga, dato che il Crotone si potrebbe al massimo avvicinare arrivando a un solo punto dal Catanzaro, mister Vivarini si affiderà alla clamorosa continuità e forza dimostrata dai suoi due attaccanti di punta: Pietro Iemmello, vecchia conoscenza della serie A che si sta dimostrando ancora decisivo, come dimostra il fatto che comandi la classifica cannonieri del girone C con nove reti, e al compagno di squadra Tommaso Biasci, che con otto reti è stato appena superato dal compagno alla testa della classifica dei bomber e sicuramente vorrà restituirgli il favore.

I Tigrotti invece arrivano a questa partita molto arrabbiati dopo la brutta sconfitta per 2-0 subita contro il Fidelis Andria, squadra di bassa classifica, che ha fatto perdere punti importanti nella lotta ai play off alla squadra campana, visto che le squadre in lotta per quelle posizioni sono molte e tutte racchiuse in un pugno di punti(in cinque punti ci sono otto squadre). Non c’è più dunque possibilità di sbagliare e perdere altri punti, anche se ormai quest’anno sembra impossibile non farlo quando si affronta il Catanzaro, una vera e propria macchina perfetta che sembra inarrestabile, e proprio per questo mister Di Napoli proverà a mettere nella testa dei suoi giocatori che riuscire a strappare punti in casa dei calabresi potrebbe essere quel salto di mentalità che potrebbe portare i Tigrotti a un altro livello. Per provare almeno a conquistare il pareggio, il mister si affiderà ai suoi giocatori di punta: Federico Piovaccari, ex bomber di Serie A, a quota quattro reti in questa stagione in campionato e con la voglia di migliorare questo risultato, e Gladestony, centrocampista brasiliano con il vizio del gol come dimostrano le sue tre reti stagionali.

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Rizzuto, Sala;

Difensori: Brighenti, Martinelli, Fazio, Scognamillo, Mulè;

Centrocampisti: Tentardini, Verna, Ghion, Welbeck, Pontisso, Vandeputte, Situm, Sounas, Katseris, Cinelli;

Attaccanti: Iemmello, Biasci, Curcio, Bombagi, Maltese.

I convocati del Calcio Giugliano

Viscovo, Berman, Ceparano, Felippe Nascimento, Salvemini, De Rosa, Rizzo, Oyewale, Sassi, Zallo, Gladestony, Iglio, Pozziello, Felici, Biasol, Scanagatta, Rondinella, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Nocciolini, Rob Coprean, Kyremateng

Presentazione del match

QUI CATANZARO – Mister Vivarini si affiderà al suo 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, difesa a tre composta da Megna, Brighenti e Mule, a centrocampo Situm e Vandeputte faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a gestire il gioco ci saranno Verna, Sounas e Ghion. In attacco agirà la coppia perfetta Iemmello – Biasci.

QUI CALCIO GIUGLIANO – Mister Di Napoli invece confermerà il suo 3-5-2. In porta Viscovo, difesa a tre composta da Berman, Biasol e Scanagatta, a centrocampo in mezzo ci sarà il trio Gladestony – De Rosa – Iglio, mentre sulle fasce agiranno Rondinella e Oyewale. In attacco giocherà il tandem Di Dio – Piovaccari.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Calcio Giugliano

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Sounas, Ghion, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

CALCIO GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Berman, Biasol, Scanagatta; Rondinella, Gladestony, De Rosa, Iglio, Oyewale; Piovaccari, Di Dio. Allenatore: Di Napoli.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Catanzaro – Calcio Giugliano valido per la sedicesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc.