Cavese – Nardò: diretta live e risultato in tempo reale

CAVA DE’ TIRRENI – Domenica 28 maggio alle ore 16 si gioca Cavese–Nardò, partita valida per l’andata della semifinale della Poule Scudetto di Serie D 2022/2023. Il match sarà diretto dall’arbitro Andrea Migliorini di Verona, sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Scifo di Trento e Valerio Brizzi di Aprilia. Le squadre si sono incontrate in campionato con due pareggi, 1-1 in casa dei pugliesi e 0-0 nel ritorno in Campania. Pronostico a favore dei padroni di casa dati a 1.67 mentre il pari è dato a 3.40 e la sconfitta a 4.05. Ricordiamo che è in programma il 4 giugno il match di ritorno. La Cavese ha ottenuto questa semifinale grazie al successo nella seconda giornata della fase a gironi Poule Scudetto con il Casarano per 3-0 che ha consentito nonostante la prima giornata avesse perso 3-1 con il Brindisi di passare come migliore seconda. Il Nardò ha invece vinto entrambe le partite prima per 5-2 con l’Altamura quindi per 2-0 sul Barletta.

Tabellino in tempo reale

I convocati della Cavese

Portieri: Colombo, Angeletti, Barone

Difensori: Altobello, Basile, Cinque, D’Amore, Fissore, Lomasto, Ludovici, Maffei, Magri, Munoz, Rossi

Centrocampisti: Aliperta, Bezzon, Cuomo, Lombardi, Palma, Puglisi, Tumminelli

Attaccanti: Bacio Terracino, Banegas, Bubas, Foggia, Gagliardi

Probabili formazioni di Cavese – Nardò

CAVESE (4-3-3): Colombo; Rossi, Altobello, Fissore, Maffei; Cuomo, Bezzon, Munoz (36′ Puglisi); Banegas, Gagliardi, Foggia. Allenatore: Troise.

NARDÒ (3-5-2): Viola, Russo, Urquiza, De Giorgi; Polichetti, Addae, Gjonaj, Fedel, Ciracì; Dambro, Ferreira. Allenatore: Nicola Ragno.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Cavese – Nardò, valida per l’andata della semifinale della Poule Scudetto di Serie D non sarà trasmessa in diretta tv né in streaming tuttavia si potrà risultato e dati salienti del match sulla nostra pagina.