Pineto Calcio – Giana Erminio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sorrento – Brindisi di Domenica 28 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale della finale di Coppa Italia di Serie D

GAVORRANO – Domenica 28 maggio alle ore 16:00 allo stadio “Malverisi – Matteini” di Gavorrano si gioca la finalissima di Coppa Italia Serie D tra Giana Erminio e Pineto Calcio. Si gioca partita secca con le due squadre che si ritrovano dopo la recente sfida nella Poule Scudetto di Serie D dello scorso 17 maggio quando si imposero i padroni di casa per 2-1 grazie a una doppietta di Fumagalli e in mezzo la rete di Della Quercia. Un risultato che non ha impedito agli abruzzesi di avanzare nella competizione con sfida di semifinale con il Sestri Levante del 31 maggio (in trasferta) e del 4 giugno (in casa). L’incontro sarà diretto da Simone Gavini di Aprila che sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Munitello di Gradisce d’Isonzo e Simone Della Mea di Udine. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti direttamente i calci di rigore.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PINETO – GIANA ERMINIO]

Probabili formazioni di Pineto Calcio – Giana Erminio

PINETO: Mercorelli; Pica, Nonni, Ceccacci; Traini, Forgione, Di Filippo, Della Quercia (K); Maio, Allegretti. A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Njambè, Braghini, Piccioni, Capaldo, Lucarini, Del Mastro. Allenatore: D. Amaolo.

GIANA ERMINIO: D’Aniello; Previtali, Colombara, Piazza, Brioschi; Lamesta, Gaye , Pinto; Fall, Perna, Fumagalli. A disposizione: Pirola, Mandelli, Perico, Calmi, Marotta, Ballabio, Ghilardi, Messaggi, Caferri. Allenatore: A. Chiappella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Pineto Calcio – Giana Erminio, valida per la terza giornata della Poule Scudetto di Serie D non sarà trasmessa in diretta tv. In streaming si potrà seguire in esclusiva sul canale You Tube della LND @legadilettanti.

Info biglietti

I biglietti per la final di Coppa Italia di Serie D tra Pineto e Giana Erminio saranno acquistabili online sul circuito https://www.go2.it/ . Alla tifoseria del Pineto è riservata la Tribuna Locali lato via Morandi al prezzo di € 10,00 compresi diritti di prevendita e la curva al prezzo di € 7,00 compresi diritti di prevendita. Per l’Abruzzo i venditori ufficiali del circuito Go2 sono:

Bar Fadini Via Migliori, 34 – Giulianova (TE) – 0858025232

Bar Micolucci Via Cappuccini, 223 Lanciano (CH) – 087243213

Tabaccheria 11 di Trusgnach Mattia Viale Vespucci, 81 Pescara – 08565278

Alma Sport Circ.ne Ragusa 80/B Teramo – 0861243789

Alla tifoseria della Giana Erminio è riservata la Tribuna Ospiti, lato piscina al prezzo di 10 euro compresi i diritti di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso allo stadio “Malverisi – Matteini”.