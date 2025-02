Diretta Cavese-Team Altamura di Venerdì 31 gennaio 2025: i padroni di casa avanti dopo 14 minuti con Sannipoli vengono raggiunti al 43′ della ripresa

CAVA DE’ TIRRENI – Venerdì 31 gennaio 2025 , alle ore 20:30 riflettori puntati su Cavese – Altamura , match valido per la giornata 25 del campionato di Serie C – Girone C . 0-0 è il punteggio dell’ultima e unica sfida tra queste due squadre che risale al 24 settembre 2024 . L’incontro si giocherà allo stadio Simonetta Lamberti e sarà diretto dall’arbitro Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa . Sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto); quarto ufficiale Andrea Prencipe di Tivoli. Pronostico a favore della Cavese con i bookmakers che quotano questo successo a 2.33 mentre il pareggio è dato a 2.90 e la sconfitta a 2.90 . Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida il Monopoli con 47 , in seconda posizione c’è la squadra del Benevento e Audace Cerignola con 45 quindi Avellino 43, Potenza 42, Crotone 40, Catania 35 .

Tabellino

CAVESE: Boffelli V., Peretti M., Piana L., Saio P., Rizzo A., Sannipoli D., Barone M. (dal 12′ st Citarella F.), Vitale G., Loreto C., Sorrentino D. (dal 45’+1 st Diarrassouba A.), Fella G. (dal 33′ st Vigliotti G.). A disposizione: Di Somma G., Lamberti D., Barba B., Citarella F., Diarrassouba A., Diop A., Fornito G., Marranzino P., Vigliotti G.

ALTAMURA: Viola A., Rizzo F., De Santis E., Silletti E., Ortisi P., Bumbu J. (dal 32′ st Palermo R.), Ganfornina F. (dal 32′ st Dipinto N.), Grande M. (dal 32′ st Mane M.), Rolando M. (dal 12′ st Capanni G.), Leonetti V. (dal 45′ st Andreoli L.), D’Amico F.. A disposizione: Pane P., Andreoli L., Capanni G., Dibenedetto V., Dipinto N., Gigliotti G., Lagonigro P., Mane M., Onofrietti V., Palermo R., Simone G.

Reti: al 14′ pt Sannipoli D. (Cavese) , al 43′ st Mane M. (Altamura) .

Ammonizioni: al 40′ pt Saio P. (Cavese), al 3′ st Barone M. (Cavese), al 17′ st Rizzo A. (Cavese) al 17′ st D’Amico F. (Altamura), al 24′ st Capanni G. (Altamura).

Le formazioni ufficiali di Cavese-Team Altamura

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Piana, Saio; Rizzo, Sannipoli, Barone, Vitale, Loreto; Sorrentino, Fella. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Fornito, Vigliotti, Citarella. Allenatore: Di Napoli.

TEAM ALTAMURA (4-1-4-1): Viola; F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi; Ganfornina; Rolando, Grande, Bumbu, D’Amico; Leonetti. A disposizione: Pane, Dipinto, Andreoli, Onofrietti, Gigliotti, Mane, Palermo, Dibenedetto, Lagonigro, Capanni, Simone. Allenatore: Di Donato.

I convocati della Cavese

Portieri: Boffelli, Di Somma, Lamberti

Difensori. Barba, Loreto, Peretti, Piana, Rizzo, Saio

Centrocampisti: Barone, Citarella, Fornito, Konate, Marranzino, Sannipoli, Vitale

Attaccanti: Diarrassouba, Diop, Fella, Sorrentino, Vigliotti

Presentazione della partita

Negli ultimi cinque match la Cavese ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 8 . Tornano a disposizione sia Fella che Piana oltre a Fornito e Sannipoli mentre restano fermi Marchisano e Pezzella. Maffei invece è passato al Trento . C’è voglia di riscatto dopo i due ko consecutivi con Avellino e Monopoli mentre nell’ultima gara interna erano arrivati i tre punti contro il Giugliano . 28 i punti collezionate e 15esima posizione avendo ottenuto 10 sconfitte, 7 vittorie e altrettanti pareggi . In casa ha centrato ben 5 successi su 11 gare giocate .

L’Altamura ha conseguito invece 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 6 . Di Donato senza Franco, Palermo e Sabbatani oltre a Minesso che è si è accasato all’Arzignano . Imbattuto da 4 turni arriva dalla vittoria con goleada al Taranto mentre nell’ultima trasferta buon punto conquistato a Benevento . Si trova a ridosso della zona playoff anche se con appena 5 punti sopra la zona playout è ancora presto per abbassare la guardia .

Probabili formazioni di Cavese-Team Altamura

CAVESE (4-3-3): Boffelli, Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Konate, Sannipoli, Diarrassouba, Sorrentino, Fella. Allenatore: Maiuri.

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola, Mane, De Santis, Silletti, Ortisi, Ganfornina, Grande, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. Allenatore: Di Donato.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Cavese – Altamura , valida per la giornata 25 del campionato Serie C – Girone C , si potrà seguire in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport al canale 254 . Per lo streaming disponibile su Sky Go e NOW . Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 20:30 , con la consueta diretta testuale.