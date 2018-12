Champions League ed Europa League in diretta: sorteggio in tempo reale

Diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League a partire dalle ore 11.30

NYON – Lunedì 17 dicembre a partire dalle ore 12 verranno sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di Europa League. Partiamo dalla competizione più importante e affascinante con Juventus e Roma uniche italiane superstiti dopo le eliminazioni di Inter e Napoli. La compagine bianconera, nonostante la sconfitta contro lo Young Boys, si è qualificata come prima nel Gruppo H mentre la squadra capitolina ha chiuso in seconda posizione, dietro al Real Madrid, il Gruppo G. Di seguito il quadro completo delle squadre qualificate agli ottavi di finale.

Il sorteggio in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le squadre qualificate come prime: Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Juventus.

Le squadre qualificate come seconde: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lione, Roma e Manchester United.

Il calendario della fase ad eliminazione diretta

12/13/19/20 febbraio: andata ottavi di finale

5/6/12/13 marzo: ritorno ottavi di finale

15 marzo: sorteggi accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: andati quarti di finale

16/17 aprile: ritorno quarti di finale

30 aprile 1° maggio: andata semifinali

7/8 maggio: ritorno semifinali

Sabato 1° giugno: Finale – Estadio Metropolitano, Madrid

Per quanto concerne il capitolo Europa League, invece, sono tre le squadre italiane protagoniste del sorteggio: Inter, Napoli e Lazio. Le prime due, come accennato in precedenza, arrivano dalla Champions League mentre la squadra capitolina ha chiuso in seconda posizione il proprio girone. Non ci sarà il Milan che, nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi, è stata eliminata dall’Olympiakos. Di seguito il quadro completo delle squadre qualificate ai sedicesimi.

Le qualificate in prima fascia

Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit

Le qualificate in seconda fascia

BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen