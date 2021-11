Chelsea – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Juventus del 23 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento. Dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League

LONDRA – Martedì 23 novembre, alle ore 21:00 andrà in scena il match Chelsea – Juventus, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa campioni d’Europa in carica, allenati dal tecnico Thomas Tuchel, che arrivano da una serie positiva di due vittorie consecutive nel corso delle giornate precedenti. Chelsea che, secondo in classifica a quota 9 punti, dovrà assolutamente cercare di strappare un risultato utile ai rivali della Juve allenati dal commissario tecnico Massimiliano Allegri, che attualmente sono al comando del raggruppamento con 12 punti. Si tratta quindi di uno scontro diretto valido per la vetta del Girone. In fondo al raggruppamento ci sono invece lo Zenit San Pietroburgo e il Malmö, rispettivamente a quota 3 e 0 punti.

La cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CHELSEA - JUVENTUS Martedì 23 novembre dalle ore 20:00 le formazioni ufficiali, dalle 21.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – La formazione londinese potrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Rudiger, Thiago Silva e Chalobah in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare Chilwell, l’azzurro Jorginho, Kanté e James, alle spalle dei trequartisti Hudson-Odoi e Mount. Unica punta Havertz.

QUI JUVENTUS – La formazione bianconera potrebbe invece scendere in campo con il modulo4-4-2, con Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo troviamo Chiesa, Bentancur, Locatelli e Rabiot, alle spalle della coppia d’attacco composta da Dybala e Morata.

Le probabili formazioni di Chelsea – Juventus

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Chalobah; Chilwell, Jorginho, Kanté, James; Hudson-Odoi, Mount; Havertz. Allenatore: Thomas Tuchel

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Chelsea – Juventus, in programma per martedì 23 novembre 2021 alle 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.