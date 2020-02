Premier League, Chelsea – Manchester United: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Chelsea – Manchester United: posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Tutto pronto allo Stadio Stamford Bridge di Londra per l’incontro tra Chelsea – Manchester United, posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Premier League 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-3 con Batshuayi punta centrale sostenuto da William e Pedro sugli esterni; per gli ospiti modulo 3-4-1-2 con James e Martial a formare il tandem d’attacco supportati da Fernandes sulla trequarti. All’andata si impose il Manchester United in casa per 4 a 0.

Le formazioni ufficiali di Chelsea – Manchester United

Chelsea (4-3-3): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Batshuayi, William. A disposizione: Kepa, Tomori, Zouma, Marcos Alonso, Mount, Barkley, Giroud. Allenatore: Lampard

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; James, Martial. A disposizione: Romero, Dalot, Jones, Mata, Pereira, Greenwood, Ighalo. Allenatore: Solskjaer