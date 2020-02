Chelsea – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Manchester United del 16 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata della Premier League, calcio d’inizio alle ore 21:00

LONDRA – Lunedì 17 Febbraio, alle ore 21:00, si disputerà l’incontro Chelsea – Manchester United, valevole per la ventiseiesima giornata di Premier League 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito buone prestazioni nel corso della stagione ed occupano posizioni di medio-alta nella massima divisione inglese. Gli uomini allenati da Lampard, che occupano la quarta posizione nel torneo di appartenenza, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato in casa del Leicester, terzo in graduatoria, con il risultato di 2-2.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, anche se il blues sono leggermente favoriti rispetto all’avversaria di questa gara. La squadra di Ole Gunnar Solskjær, che attualmente occupa la nona piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha raccolto un punto in virtù del pari per 0-0 nel match disputato in casa contro i Wolves. La squadra ospite, inoltre, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di continuare la striscia positiva di risultati e mantenersi stabilmente tra le posizioni di vertice della classifica.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stamford Bridge di Londra lunedì, in serata, alle ore 21:00 per la ventiseiesima giornata di Premier League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione offensiva e potrebbero davvero regalare spettacolo. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma altalenante. Sono sei i punti raccolti dal Chelsea nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno fatto peggio ottenendo quattro punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo di forma non eccezionale.

Per ciò che riguarda i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o defezioni dell’ultimo momento, il Chelsea dovrebbe proporre un attacco con Abraham unica punta sostenuto da Hudson-Odoi, Mount e William schierati sulla trequarti. Jorginho verrà confermato al centro del campo. Il Manchester United, al contrario, potrebbe schierare il tandem composto da James e Martial nel reparto avanzato. Fernandes dovrebbe partire alle spalle delle due punte in rifinitura.

Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho; Hudson-Odoi, Mount, William; Abraham. All. Lampard

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; James, Martial. All. Solskjaer

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme Sky. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio SkyGo disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro che si prospetta molto interessante.