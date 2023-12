Chieti – Real Monterotondo 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Chieti – Real Monterotondo di Domenica 10 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15° giornata di Serie D – Girone F

CHIETI – Domenica 10 dicembre 2023 , alle ore 14:30 verrà disputato Chieti – Real Monterotondo , incontro valevole per la giornata 15 del campionato Serie D – Girone F . L’incontro si svolgerà nello stadio Stadio Guido Angelini e sarà diretto dall’arbitro Andrea Migliorini della sezione di Verona . Con lui ci saranno gli assistenti Leo Posteraro di Verona e Mattia Salviato di Castelfranco Veneto . La squadra neroverde é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.57 mentre il pareggio è dato a 3.45 e la sconfitta a 5.25.

Nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa; ha realizzato 8 gol e subito 7 . Ha perso l’imbattibilità che durava quattro turni nell’ultimo turno sempre in casa contro il Notaresco . Precedentemente dopo aver fermato sul pari la capolista Sambenedettese ha frenato la sua corsa a Termoli dove non è andata oltre lo 0-0 finendo in dieci per il rosso al portiere . Sarà assente Postiglione per squalifica mentre in dubbio la presenza di Vesi .

Il bilancio della Real Monterotondo é invece di 2 vinte, 0 pareggiate e 3 perse nelle ultime 5; 6 reti fatte e 9 subite. Viene da due ko consecutivi a Sora e in casa contro il Termoli e si trova in piena corsa per la salvezza occupando la 13esima posizione assieme ad Atletico Ascoli e Tivoli Calcio .

I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. La Sambenedettese guida la classifica di Serie D – Girone F con 29 , Campobasso é in seconda posizione con 27 mentre al terzo posto troviamo Avezzano con 25 quindi Chieti 24 con L’Aquila, Roma City e Notaresco 23 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CHIETI-MONTEROTONDO]

CHIETI:. A disposizione:



REAL MONTEROTONDO:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali di Chieti – Real Monterotondo

CHIETI: Antignani, Conson, Forgione, Gatto A., Canale, Gatto V., Vesi, Romagno, Mercuri, Fall, Salvatore. A disposizione: Serra, Marino, Masawoud, Ardemagni, Bartoli, D’Ancora, Laziz, Mazzei, Di Sabatino. Allenatore: Chianese

REAL MONTEROTONDO: Benvenuti, Calisto, Primasso, Gianni, Albanesi, Meledandri, Malvestuto, Compagnone, Perrotta, Napoleoni, Manca. Allenatore: Polverini

Probabili formazioni di Chieti – Real Monterotondo

CHIETI: Antignani, Spinelli, Canale, Forgione, Masawoud, Gatto A., Gatto V., D’Ancora, Laziz, Fall, Salvatore. Allenatore: Chianese

REAL MONTEROTONDO: Benvenuti; Malvestuto, Primasso, Pasqui, Albanesi; Meledandri, Gianni, Manca; Cantiani; Taviani, Napoleoni. Allenatore: Polverini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Chieti – Real Monterotondo , valevole per la giornata 15 del campionato Serie D – Girone F , non verrà trasmesso in diretta tv o streaming ma sarà possibile restare aggiornati sui fatti salienti attraverso la nostra pagina e quella social delle due squadre .