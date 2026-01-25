Chieti-Teramo 0-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Chieti-Teramo di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CHIETI – Domenica 25 gennaio 2026, lo Stadio Guido Angelini ospiterà la partita Chieti-Teramo, sfida valida per la ventunesima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby abruzzese tra Chieti e Teramo, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Chieti, infatti, è al sedicesimo posto grazie a 3 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, segno di un pessimo cammino. Il Teramo, invece, si ritrova al secondo posto, dopo 13 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce di questi dati, è possibile affermare che il Teramo parte nettamente favorito, forte di una posizione di classifica diametralmente opposta e di un rendimento costante ai vertici del campionato.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Chieti ha un record di 19 gol segnati e 36 subiti, con una differenza reti di -17. Allo stesso tempo, il Teramo, con 40 gol segnati e 16 subiti, ha una differenza in gol di 24. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati evidenziano che il Teramo presenta una superiorità netta sia in fase offensiva che difensiva, come certificano i numeri decisamente migliori in termini di gol fatti e subiti.

La maggior parte dei bookmakers danno gli ospiti come favoriti. Ciò è dimostrato dal 6.40 per la vittoria del Chieti, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 4.10, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Teramo è di 1.40, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno molte possibilità di vincere in trasferta.

Le formazioni ufficiali di Chieti-Teramo

CHIETI: 1 Mercorelli (K), 2 Gueye, 3 Allessi, 4 Pettenon, 5 Caparros, 6 Popovici, 7 Oddo, 8 Selasi, 9 Ela Mangue, 10 Margiotta, 11 Calvosa. A disposizione: 12 Zanin, 13 Pollini, 14 Mastronardi, 15 Mbaye, 16 Ciccocioppo, 17 Tempelaar, 18 El Yousfi, 19 Di Pardo, 20 Boukhanjer. Allenatore: Del Zotti.

TERAMO (3-4-2-1): 22 Barbacani, 29 Botrini, 13 Alessandretti, 23 Bruni (Vk); 17 Salustri, 44 Borgarello Vitali, 11 Carpani, 3 Pietrantonio (K); 19 Pavone, 10 Sereni; 94 Njambe. A disposizione: 16 Grillo, 4 Angiulli, 6 Cipolletti, 15 Costanzi, 20 Della Quercia, 25 Maiga Silvestri, 27 Kunze, 30 Seck, 77 Mariani. Allenatore: Pomante.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Federico Tassano della Sezione di Chiavari. Sarà coadiuvato da Giovanni Di Meglio proveniente da Napoli e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem appartenente alla sezione di Parma. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CHIETI – Il tecnico Del Zotti schiera la sua squadra con il 3-4-2-1, affidando la porta a Mercorelli. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Popovici, Caparros, Allessi. A centrocampo agiranno Oddo, Pettenon, Selasi, Calvosa. Sulla trequarti, Gueye e Ela Mangue avranno il compito di servire Margiotta. Tale modulo di gioco è pensato per costruire gioco con qualità grazie ai due trequartisti e ripartire con precisione, mantenendo una struttura compatta.

COME ARRIVA IL TERAMO – Il Tecnico Pomante schiera la propria squadra con il 3-4-2-1 puntando su equilibrio e costruzione dal centrocampo: Torregiani tra i pali, difesa a tre solida e centrocampo a quattro per copertura e spinta sulle fasce. Sereni e Pavone agiscono da trequartisti a supporto di Persano, unica punta pronta a finalizzare. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

CHIETI (3-4-2-1): Mercorelli; Popovici, Caparros, Allessi; Oddo, Pettenon, Selasi, Calvosa; Gueye, Ela Mangue; Margiotta. Allenatore: Del Zotti.

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani; Bruni, Alessandretti, Botrini; Pietrantonio, Angiulli, Borgarello, Salustri; Sereni, Pavone; Persano. Allenatore: Pomante.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra Chieti e Teramo sarà disponibile su Rete 8 al canale 10 del digitale terrestre e in streaming per Abruzzo e Molise. Inoltre potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.