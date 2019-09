Serie B, Chievo – Pisa: le formazioni ufficiali

Chievo – Pisa, le formazioni ufficiali

VERONA – Tra poche ore si disputerà la partita tra Chievo – Pisa, valevole per la quarta giornata di serie B, alle ore 18. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa: quattro punti in tre partite e quest’oggi la squadra di Marcolini è chiamata a conquistare i tre punti se davvero vorranno puntare all’obiettivo promozione. I toscani hanno conquistato 7 punti in 3 gare e non hanno mai perso. Cercheranno anche oggi di portare punti visto l’obiettivo salvezza per una neo promossa.

Le formazioni ufficiali di Chievo – Pisa

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Obi, Esposito, Segre; Vignato; Djordjevic, Meggiorini. A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Pina Nunes, Leverbe, Garritano, Rodriguez, Frey, Bertagnoli, Grubac, Colley. Allenatore: Marcolini

PISA (3-5-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Siega, Lisi; Masucci, Marconi. A disposizione: D’Egidio, Birindelli, Izzillo, Di Quinzio, Minesso, Meroni, Marin, Pinato, Varnier, Ingrosso, Asencio, Fabbro. Allenatore: D’Angelo

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

SEGUI LA DIRETTA LIVE