Serie A, Chievo-Torino: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Chievo-Torino, incontro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

VERONA – Tra poco scenderanno in campo Chievo e Torino nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Chievo con il tandem offensivo composto da Stepinski e Inglese mentre il Torino risponde col 3-4-1-2 con Ljajic a supporto di Iago e Belotti.

Le formazioni ufficiali

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Rigoni, Radovanovic, Bastien; Stepinski, Inglese. A disp. Seculin, Confente, Dainelli, Gamberini, Leris, Cesar, Pucciarelli, Birsa, Depaoli, Pellissier, Hetemaj, Meggiorini. All. Maran

Torino (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou,, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Iago, Belotti. A disp. Ichazo, Coppola, Barreca, Bonifazi, Molinaro, Acquah, Obi, Valdifiori, Butic, Edera. All. Mazzarri