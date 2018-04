Cagliari – Udinese 2-1: nono Ko di fila per i bianconeri

Cronaca di Cagliari – Udinese: 2-1 il risultato finale. Per i sardi tre punti d’oro. Bianconeri in piena crisi

CAGLIARI – Finisce 2-1 al Sardinia Arena tra Cagliari e Udinese. Per i sardi si tratta di una vittoria molto importante che li allontana, in attesa dei risultati delle altre squadre, dalla zona calda della classifica. I gol rossoblu sono stati messi a segno da Pavoletti e Cepitelli. La compagine di Oddo conta invece il suo nono ko di fila. Problema mentale alla base di tutto? Forse. Fatto sta che la squadra bianconera è precipitata nelle parti basse della classifica e non sembra avere la forza di reagire. La rete è stata realizzata da Lasagna, che dopo 10′ aveva sbloccato il risultato. Poi la resa, la nona appunto.

Cronaca minuto per minuto



La presentazione della partita

CAGLIARI – Oggi allo stadio Sardegna Arena Cagliari e Udinese si affronteranno nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Calcio di inizio previsto per le ore 15. La sfida sarà molto delicata e tesa per entrambe le formazioni invischiate nei bassi fondi della classifica, separate in graduatoria da quattro punti con i friulani a 33 lunghezze ed i sardi a 29 punti: una sconfitta potrebbe essere fatale all’allenatore di turno. I ragazzi di Lopez hanno perso le ultime tre sfide e sono scivolati a due punti dalla zona retrocessione mentre la compagine di Oddo ha perso le ultime otto gare giocate.

QUI CAGLIARI – Mister Lopez recupererà Cigarini, ristabilito dall’infortunio, che riprenderà posto a centrocampo. Padoin si sposterà sulla fascia sinistra, con Miangue che si accomoderà in panchina. Barella, Ionita e Faragò completeranno il reparto. Confermato in attacco il duo Pavoletti-Sau, in difesa tornerà Ceppitelli al fianco di Romagna e Castan.

QUI UDINESE – L’allenatore Oddo confermerà Lasagna e Maxi Lopez, De Paul andrà in panchina. Verrà utilizzato Balic a centrocampo, al fianco di Barak e Jankto, Fofana ma non partirà nell’undici titolare. Larsen e Adnan saranno impiegati sulle fasce, mentre non voleranno in Sardegna Behrami e Angella.

Statistiche e precedenti

All’andata, alla Dacia Arena, vinsero gli isolani con il punteggio di 0-1: decisiva la rete di Joao Pedro. A livello di precedenti, giocati in Sardegna, sarà la ventisettesima sfida, di campionato, delle due squadre. I padroni di casa che hanno raccolto 11 vittorie; 8 sono stati i pareggi e 7 le vittorie dei friulani.

Probabili formazioni



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Molberg, Ladinetti, Andreolli, Ceppitelli, Caligara, Cigarini, Cossu, Ceter, Giannetti. Allenatore: Lopez

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi Lopez. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Widmer, De Paul, Pezzella, Ingelsson, Perica, Pontisso, Hallfredsson. Allenatore: Oddo

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Schenone, Tasso

Quarto Uomo: Baroni

Var: Fabbri

Avar: Valeriani

Stadio: Sardegna Arena