Diretta Chievo Verona-Oltrepò di Sabato 18 Ottobre 2025: doppietta di Costantino, reti di De Cerchio e D’Este

VERONA – Il Chievo Verona prosegue la sua marcia in vetta al Girone B di Serie D con una vittoria netta e convincente contro l’Oltrepò. Al “Comunale di Sona”, i ragazzi di Fabrizio Cacciatore si impongono 4-1 grazie a una prestazione solida e ispirata, con Costantino protagonista assoluto. Per l’Oltrepò, una sconfitta pesante che evidenzia le difficoltà difensive contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Cronaca della partita

Il Chievo parte forte e impone subito il proprio ritmo. Al 25’ arriva il vantaggio: De Cerchio sfrutta un’azione corale e batte Fossati con un destro preciso. I gialloblù continuano a spingere e al 41’ raddoppiano con Costantino, abile a finalizzare un’azione in verticale con freddezza.

Nella ripresa, il copione non cambia. Al 49’ (4’ st), ancora Costantino firma la sua doppietta personale con un colpo da centravanti puro, portando il punteggio sul 3-0. L’Oltrepò prova a reagire e al 36’ della ripresa accorcia le distanze con Semenza, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva.

Ma il Chievo chiude i conti al 40’ con il neoentrato D’Este, che insacca il definitivo 4-1 con un diagonale potente. Nel finale, ammonizione per lo stesso D’Este. Mister Cacciatore può sorridere: la squadra ha mostrato compattezza, qualità e profondità di rosa.

Tabellino

CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, Uggè, Steffè (dal 42′ st Bortolussi), Costantino (dal 19′ st D’Este), Visinoni (dal 25′ st Baschirotto), Prandini (dal 19′ st Zuddas), Jassey, Trillò, De Cerchio (dal 32′ st Paloschi), Napoletano. A disposizione: Signorini, Ischia, Zuddas, Bortolussi, Baschirotto, Paloschi, Zanfisi, D’Este, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore.

OLTREPO’: Fossati, Momodu, Andrini, Lucino, Bernini, Gandolfi, Mahi Godi, Lo Monaco, Franceschini (dal 7′ st Hrom), Busso (dal 24′ st Semenza), Raso (dal 32′ st Cabella). A disposizione: Speziale, Maldini, Infurna, Chiellini, Semenza, Cabella, Cherif, Hrom, Corbari. Allenatore: Pablo Granoche

Reti: al 25′ pt De Cerchio, al 41′ pt Costantino, al 4′ st Costantino, al 36′ st Semenza, al 40′ st D’Este

Ammonizioni: D’Este

Descrizione gol: vantaggio dei gialloblù al 25′ di gioco grazie a una bella conclusione dal limite dell’area di De Cerchio. Il raddoppio di Costantino sul finale di primo tempo con Costantino che riceve palla da Visinoni, si gira e conclude in porta. Inizio ripresa e nuovo gol per Costantino che scarta il portiere e sigla il 3-0. Al 36′ accorcia Semenza per gli ospiti. Al 40′ D’Este cala il poker con una precisa conclusione sul secondo palo

Le formazioni ufficiali di Chievo-Oltrepò

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Samuele Camia di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Elvira Rizzo di Enna e Marco Mirabella di Acireale.

La presentazione del match

Sabato 18 ottobre, alle ore 15:00 allo Stadio “Aldo Olivieri” di Verona, andrà in scena Chievo Verona-Oltrepò, match valido per l’ottavo turno del campionato di Serie D, Girone B. Il Chievo a caccia della conferma del primo posto conquistato nella scorsa giornata.

Il Chievo Verona firma un successo pesantissimo nel big match contro la Folgore Caratese e si prende la vetta del girone B di Serie D, confermando di essere una delle grandi favorite per la promozione. Protagonista assoluto dell’incontro è stato Rocco Agostino, autore di una doppietta che ha deciso la sfida: il primo gol in avvio ha subito indirizzato la gara, mentre il raddoppio nel finale di primo tempo ha messo in discesa il match per i gialloblù. Nella ripresa la Folgore Caratese, squadra ambiziosa e di qualità guidata dal presidente e volto noto di SportItalia Michele Criscitiello, ha provato a riaprire i giochi trovando la rete del 2-1 al 55’, ma la formazione di Pellissier ha saputo gestire con maturità e compattezza il vantaggio fino al triplice fischio. Con questa vittoria, il Chievo raggiunge proprio la Folgore in testa alla classifica a quota 16 punti e lancia un chiaro segnale a tutto il campionato: la “Diga” è pronta a lottare fino in fondo per il ritorno tra i professionisti. Sabato, allo stadio Olivieri, arriverà l’Oltrepò, e l’obiettivo è uno solo: dare continuità e consolidare il primato.

L’Oltrepò arriva alla sfida contro il Chievo Verona con il morale alto e la consapevolezza di poter giocare alla pari contro qualsiasi avversario. Dopo il pareggio di grande carattere ottenuto contro la Virtus Ciserano Bergamo, i biancorossi di mister Pablo Granoche vogliono dare continuità a una prestazione che ha messo in luce cuore, compattezza e spirito di sacrificio. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, l’Oltrepò ha mostrato solidità difensiva e grande organizzazione, trovando in Fossati un autentico protagonista tra i pali. Ora però l’asticella si alza: sabato la formazione lombarda farà visita al Chievo Verona, capolista del girone B e squadra costruita per tornare tra i professionisti.

Servirà una partita perfetta, giocata con attenzione e intensità dal primo all’ultimo minuto, per provare a strappare punti preziosi su un campo difficilissimo. Nel frattempo, la società continua a crescere anche fuori dal terreno di gioco, annunciando l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, figura di grande esperienza nel panorama dilettantistico, chiamata a dare ulteriore solidità e visione al progetto biancorosso. L’Oltrepò si prepara così a una delle prove più impegnative della stagione, ma anche a una di quelle che possono misurare la reale ambizione della squadra.

COME ARRIVA IL CHIEVO VERONA – Il Chievo Verona di Cacciatore scende in campo con il modulo 3-4-1-2, puntando su equilibrio e rapidità nelle transizioni. In porta c’è Tosi, protetto dal terzetto difensivo composto da Trilló, Baschirotto e Pisano. A centrocampo spazio a Uggè e Prandini sugli esterni, mentre in mezzo operano Bortolussi e De Cerchio, incaricati di dare ordine e ritmo alla manovra. Alle spalle del tandem offensivo formato da Costantino e D’Este, agirà Campatelli, chiamato a muoversi tra le linee per creare occasioni e raccordare i reparti.

COME ARRIVA L’OLTREPO- L’Oltrepò di Granoche si presenta con il consueto 3-4-2-1, modulo che punta su compattezza e qualità tra le linee. Fossati difende i pali, protetto dal trio arretrato formato da Momodu, Bartoli e Berinini. A centrocampo agiranno Andrini e Raso in mezzo, con Mahi e Lucino sugli esterni a garantire ampiezza e spinta. Alle spalle dell’unica punta Busso, ci saranno Lo Monaco e Franceschinis, incaricati di creare gioco e supportare la manovra offensiva.

Le probabili formazioni

Dove vedere la partita in TV e streaming

