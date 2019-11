Serie B, Chievo – Virtus Entella: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Chievo – Virtus Entella: posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Tutto pronto al Bentegodi per l’incontro tra Chievo – Virtus Entella, posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 e tandem d’attacco è formato da Meggiorni e Rodriguez. I liguri, invece, scendono in campo con il 3-5- con De Luca G. accanto a De Luca M.. La gara sarà arbitrata dal signor Minelli della sezione di Varese.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Meggiorini, Rodriguez. A disposizione: Caprile, Nardi, Cotali, Pina Nunes, Leverbe, Garritano, Frey, Bertagnoli, Ceter, Rovaglia, Rigione, Di Noia. Allenatore: Marcolini

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Contini; Poli, Pellizzer, Chiosa; Eramo, Paolucci, Coulibaly, Schenetti, Sala; De Luca M., De Luca G. A disposizione: Borra, Coppolaro, Bonini, Crialese, Sernicola, De Santis, Adorjan, Nizzetto, Toscano, Settembrini, Mancosu, Morra. Allenatore: Boscaglia

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi