Ciclismo, Cronoscalata tricolore a Sessa Cilento il 22 luglio

Il 22 luglio dieci km il percorso medio all’ombra del Monte Stella. Nel pomeriggio la corsa contro il tempo vedrà scattare in bici prima le donne, poi le varie categorie maschili

SESSA CILENTO – Sabato 22 luglio si corre a Sessa Cilento (SA) all’ombra del Monte Stella il Campionato Nazionale ciclistico CSI di Cronoscalata. Venti squadre attese al via, con la partenza fissata nella località di Omignano (SA) a partire dalle ore 16. Prima le donne, quindi dagli M8 agli M1 lo start di tutte le altre categorie ammesse da regolamento, con l’organizzazione tecnica affidata alla ASD Cilento Bike Ciclidea. Percorso di 10 km; pendenza massima dell’8%, in vista dell’ultimo km, ed una pendenza media del 5,5%. Una sessantina i ciclisti iscritti alla corsa contro il tempo tutta in salita, prevalentemente provenienti da Campania, Lazio e Puglia. Al traguardo di Sessa Cilento, a premiare i vari campioni con la maglia scudettata arancioblu cerchiata dal tricolore, tra gli altri ci sarà Biagio Nicola Saccoccio, responsabile della Commissione Tecnica Nazionale di ciclismo del Centro Sportivo Italiano.