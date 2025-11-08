Como e Cagliari si annullano: 0-0 al Sinigaglia, Caprile decisivo

Diretta Como-Cagliari di sabato 8 novembre 2025: Caprile salva i sardi, annullato un autogol di Valle per fuorigioco

COMO – Allo stadio Giuseppe Sinigaglia, Como e Cagliari si sono divisi la posta in palio con uno 0-0 che lascia entrambe le squadre con qualche rimpianto. Nella sfida valida per l’11ª giornata di Serie A, i lariani di Cesc Fabregas hanno dominato il possesso (75%) ma non sono riusciti a sfondare il muro difensivo sardo, guidato da un super Elia Caprile, eletto migliore in campo.

Il primo tempo ha visto una rete annullata al Cagliari: al 19’, Valle devia nella propria porta un cross di Palestra, ma il VAR cancella tutto per un fallo commesso a inizio azione. Il Como risponde con Morata, che spreca una grande occasione su assist di Nico Paz, facendosi anticipare da Mina.

Nella ripresa, Fabregas inserisce Rodriguez, Baturina, Douvikas e Kuhn per aumentare la pressione offensiva. Il Como ci prova con Jesus Rodriguez e Douvikas, ma Caprile è insuperabile. Nel finale, Luvumbo sfiora il colpo esterno per il Cagliari, ma Butez salva i suo

Tabellino

COMO: Butez J., Smolcic I. (dal 45′ st Vojvoda M.), Ramon J., Diego Carlos, Valle A., Perrone M., Caqueret M. (dal 18′ st Baturina M.), Addai J. (dal 30′ st Kuhn N.), Paz N., Diao A. (dal 1′ st Rodriguez J.), Morata A. (dal 17′ st Douvikas A.). A disposizione: Baturina M., Cavlina N., Cerri A., Da Cunha L., Douvikas A., Kempf M. O., Kuhn N., Moreno A., Posch S., Rodriguez J., Van der Brempt I., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Mina Y., Luperto S., Obert A. (dal 34′ st Idrissi R.), Palestra M., Gaetano G. (dal 12′ st Adopo M.), Prati M. (dal 34′ st Mazzitelli L.), Folorunsho M., Felici M. (dal 34′ st Luvumbo Z.), Esposito Se. (dal 22′ st Borrelli G.). A disposizione: Adopo M., Borrelli G., Cavuoti N., Di Pardo A., Idrissi R., Kilicsoy S., Luvumbo Z., Mazzitelli L., Pavoletti L., Pedro J., Radunovic B., Rodriguez J., Sarno V. Allenatore: Pisacane F..

Reti:

Ammonizioni: al 15′ st Addai J. (Como), al 16′ st Morata A. (Como), al 44′ st Perrone M. (Como) al 25′ st Prati M. (Cagliari).

Gol annullati: al 19′ pt Valle A. per fuorigioco (Cagliari).

Recupero: 3′ pt, 6′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

Le parole di Cesc Fabregas

“Siamo ancora all’inizio del campionato, anche se un quarto di stagione è già passato. La squadra ha avuto abbastanza continuità, è in crescita e prende sempre meno gol. I giovani si stanno mettendo in evidenza. La partita che mi è piaciuta di meno è stata quella contro il Bologna che abbiamo perso, ma stiamo facendo bene. Il Cagliari è una squadra strutturata e dalle idee molto chiare che ci può fare male con giocatori veloci o in grado panchina di fare la differenza”.

Le parole di Fabio Pisacane

“La nostra squadra ha bisogno di un riferimento davanti. Contro il Bologna volevamo attuare un piano gara diverso, ma una squadra come la nostra ha bisogno di un terminale offensivo. Il Como ha un gioco collaudato, è una squadra che va poco in verticale e in diagonale. Gioca attorno alla pressione, cerca di dilatarti e punta su attacchi diretti. Stanno attraversando un buon momento e hanno energia. Domani sarà una partita tra squadre giovani e che vogliono giocare a calcio. In questo momento stiamo raccogliendo poco per demeriti nostri, ci auguriamo di fare uno step in più nelle prossime gare. Recuperando alcuni giocatori si è visto un Cagliari diverso. Quei calciatori ti possono far fare un salto in più dal punto di vista del palleggio. Ma bisogna fare tutti qualcosa in più, a partire da me”.

Presentazione del match

Sabato 8 novembre 2025 allo stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena Como-Cagliari, gara valevole per l’undicesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Cesc Fabregas reduce da otto risultati utili consecutivi (a nove è ferma la striscia migliore della storia del club lombardo nel 1950) dopo la sconfitta rimediata alla seconda giornata con il Bologna (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che non vincono da sei partite con due soli punti conquistati e che vengono dal secondo ko di fila rimediato sul campo della Roma (2-0).

I lariani, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti con undici punti conquistati, puntano alla terza vittoria interna consecutiva per proseguire la propria striscia positiva e rimanere agganciati al treno europeo. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche non perdevano da oltre due mesi prima della trasferta di Roma con la Lazio, vogliono uscire dal momento di difficoltà e vanno alla disperata ricerca di punti per allontanare la zona calda della classifica.

Il bilancio storico dei precedenti sorridono ai lariani: 13 successi, 6 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo precedente risale alla passata stagione: finì 3-1 in rimonta per i comaschi lo scorso 10 maggio 2025 (Caqueret, Strefezza e Cutrone dopo la rete di Adopo). L’ultima affermazione rossoblù in Lombardia risale al 9 marzo 2003 in Serei B (1-3). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ivan Pezzuto della sezione Aia di Lecce coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1. Gianluca Aureliano di Bologna e Francesco Fourneau di Roma 1 saranno rispettivamente Var e Avar.

QUI COMO – Fabregas dovrà fare a meno di Sergi Roberto e Goldaniga. Tra i pali Butez, al centro della difesa Diego Carlos e Jacobo Ramon con Smolcic e Valle ai lati. In mediana agiranno Caqueret e Perrone con Addai, Nico Paz e Diao alle spalle di Morata.

CAGLIARI – Indisponibili tra le fila dei sardi Pintus, Belotti, Rog, Ciocci, Liteta e Deiola. In porta Caprile con Palestra, Mina, Luperto e Obert a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Folorunsho, Prati e Adopo con Sebastiano Esposito e Gaetano a supporto di Borrelli.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Gaetano; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Como-Cagliari, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.