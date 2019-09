Como – Monza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Como – Monza: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo A di Serie C, calcio d’inizio domenica 8 settembre 2019 alle ore 17,30

COMO – Domani pomeriggio, domenica 8 settembre alle ore 17,30 andrà in scena l’attesissimo derby lombardo Como – Monza, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo A di Serie C. Da una parte c’è la formazione lariana che, dopo la vittoria in casa all’esordio contro la Pergolettese, ha espugnato il campo del Gozzano. Dall’altra parte, invece, ci sono i brianzoli che hanno esordito con una vittoria in casa della Pro Patria mentre il match successivo si sono imposti in casa contro un’altra grande della serie C, il Novara. Entrambe le squadre guidano la classifica a punteggio pieno.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 8 settembre alle ore 16.45 le formazioni ufficiali, dalle 17.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI COMO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Facchin in porta, pacchetto difensivo composto da Solini e Loreto nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Toninelli e Bovolon, ma attenzione al neo acquisto Crescenzi che sta in grande forma. A centrocampo Iovine in cabina di regia con H’Maidat e Bellemo come mezzali, ma attenzione a Marano e Raggio Garibaldi che scalpitano. Il tridente d’accatto sarà formato da Ganz come centravanti supportato dagli esterni Gabrielloni e Peli.

QUI MONZA – I brianzoli dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Lamanna tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lepore e Sampirisi sulle fasce laterali mentre nel mezzo Bellusci e Scaglia. A centrocampo Fossati in cabina di regia con D’Errico e Iocolano mezze ali mentre come trequartista Chiricò alle spalle del tandem offensivo composto da Finotto e Brighenti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Como – Monza, valevole per la terza giornata del Gruppo A di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Como – Monza

COMO (4-3-3): Facchin; Toninelli, Solini, Loreto, Bovolon; Iovine, H’Maidat, Bellemo; Peli, Gabrielloni, Ganz. Allenatore: Banchini

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Fossati, Iocolano, D’Errico; Chiricò; Brighenti, Finotto. Allenatore: Brocchi

STADIO: Giuseppe Sinigaglia