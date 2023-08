Como – Reggiana 2-2: diretta live e risultato finale

La partita Como – Reggiana di Sabato 26 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023-2024

COMO – Sabato 26 agosto 2023, allo Stadio “Luigi Sinigaglia” andrà in scena Como – Reggiana, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Di fronte due squadre che non hanno iniziato la stagionne col piede giusto e che sono in cerca di un immediato riscatto. I lariani sabato scorso hanno rimediato un secco 3-0 al “Penzo” contro il Venezia. I granata, freschi di promozione e oggi allenati dall’ex Campione del Mondo Alessandro Nesta, hanno perso di misura sul campo del Cittadella. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al 23 marzo 2014 quando la Reggiana si impose per 2-0. Como dato favorito con il segno “1” quotato mediamente 2.10. Sarà Federico Lapenna della sezione di Romaa dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Cavallina e Niedda e dal quarto uomo Madonia. Al VAR ci sarà Mazzoleni, AVAR Madonia.

Tabellino in tempo reale

COMO: Semper A. (Portiere), Vignali L., Odenthal C., Barba F., Ioannou N. (dal 35' st Sala M.), Iovine A. (dal 14' st Kone B. L.), Abildgaard O. (dal 28' st Verdi S.), Bellemo A., Chajia M. (dal 14' st Kerrigan L.), Cutrone P., Cerri A. (dal 29' st Mustapha S.). A disposizione: Baselli D., Cassandro T., Curto M., Da Cunha L., Gabrielloni A., Scaglia F., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Longo M..



REGGIANA: Bardi F. (Portiere), Fiamozzi R., Romagna F., Marcandalli A., Pieragnolo E., Nardi F. (dal 18' st Girma N.), Cigarini L. (dal 18' st Kabashi E.), Bianco A., Portanova M. (dal 33' st Vergara A.), Pettinari S. (dal 43' st Varela Djamanca M.), Lanini E. (dal 33' st Vido L.). A disposizione: Cavallini G., Libutti L., Nuhu S., Rozzio P., Satalino G. (Portiere), Sposito A. (Portiere) Allenatore: Nesta A..



Reti: al 4' pt Ioannou N. (Como) , al 2' st Cerri A. (Como) al 9' st Pettinari S. (Reggiana) , al 45' st Vido L. (Reggiana) .



Ammonizioni: al 36' st Kone B. L. (Como), al 38' st Bellemo A. (Como), al 44' st Mustapha S. (Como) al 15' st Marcandalli A. (Reggiana), al 45'+5 st Bianco A. (Reggiana).

Formazioni ufficiali di Como – Reggiana

COMO (4-3-1-2): Semper; Vignali, Odenthal, Barba, Ioannou; Iovine, Chajia, Abildgaard; Bellemo; Cutrone, Cerri

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Nardi, Cigarini, Portanova; Bianco; Pettinari, Lanini

I convocati del Como

Oliver Abildgaard, Tommaso Arrigoni, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Curto, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alessandro Gabrielloni, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Liam Kerrigan, Ben Kone, Marlon Mustapha, Cas Odenthal, Marco Sala, Filippo Scaglia, Adrian Semper, Simone Verdi, Luca Vignali, Mauro Vigorito.

La presentazione del match

QUI COMO – Longo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. A difesa di Semper dovrebbero esserci Cassandro, Odenthal, Barba e Ioannou. A centrocampo Da Cuhna, Abildgaard e Bellemo. Tridente offensivo composto da Chajia, Cutrone e Cerri.

QUI REGGIANA – Nesta dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Bardi tra i pali e con una difesa a quattro formata da Mercandalli e Romagna e da Fiamozzi e Pieragnolo. In mezzo al campo Bianco, Cigarini e Portanova. Attacco affidato a Girma, Dajmarca e Pettinari.

Le probabili formazioni di Como – Reggiana

COMO (4-3-3): Semper, Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannou, Da Cuhna, Abildgaard, Bellemo, Chajia, Cutrone, Cerri. Allenatore: Longo

REGGIANA (4-3-3): Bardi, Fiamozzi, Mercandalli, Romagna, Pieragnolo, Bianco, Cigarini, Portanova, Girma, Dajmanca, Pettinari. Allenatore: Nesta

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: