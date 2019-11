Quali saranno gli undici consigliati per la 13ma giornata di fantacalcio? Da Pau Lopez a Barella passando per Dzeko e Quagliarella, tutti i nomi più indicati

BERGAMO – Sabato 23 novembre alle 15 si apre il 13ma giornata di campionato con Atalanta – Juventus. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali si torna a fare sul serio. Noi come ogni settimana proviamo a dare dei consigli per il fantacalcio sui Top 11 da schierare. Partiamo dal portiere e indichiamo in Pau Lopez il giocatore favorito. La difesa giallorossa dopo un avvio di stagione non dei più felici sembra aver trovato una certa quadratura e tra i pali sta diventando sempre più decisivo il suo portiere. In casa contr0 il Brescia potrebbe essere un buon banco di prova per confermare il momento e tenere il più possibile inviolata la rete. In difesa partiamo da Hernandez, tra le poche note liete di questo Milan più ombre che luci in questo avvio. Il match con il Napoli non è certo dei più agevoli ma lui è pronto a dire la sua anche in fase propositiva. Altro giocatore del reparto è German Pezzella che contro un Verona con più di un problema in avanti potrebbe avere buon gioco e perchè no provare a infilare su palla inattiva. Terzo del reparto è Gosens. Rendimento decisamente buono per il giocatore nerazzurro che ha all’attivo ben 3 gol e 2 assist oltre che una media molto alta anche senza considerare i bonus.

Trasferta non delle più agevoli per l’Inter a Torino ma a centrocampo c’è chi continua a fare la differenza anche in Nazionale. Con un Sensi bloccato per noie muscolari sarà Barella a dover dare quella linfa in più al centrocampo. Chi appare in nette crescita tra i giallorossi oltre a Zaniolo, scatenato in Nazionale, c’è Veretout. Dopo un inizio di campionato un pò in sordina sta ingranando una serie di prestazioni convincenti. Buon chance di far bene anche per Mancosu che nel ruolo di rigorista ma anche con prestazioni positive sta diventando una delle armi offensive migliori di questo Lecce. Ben 5 ad oggi le sua marcature. Ultima pedina del centrocampo e quasi sempre presente nelle Top 11 è Luis Alberto che anche contro il Sassuolo in trasferta può fare bene. Difesa non certo imperforabile quella della squadra di De Zerbi al momento. Buone chance per vedere qualche sua geniale verticalizzazione.

Passiamo all’attacco come sempre scoppettante. In questa giornata partiamo con il leader giallorosso, Dzeko che con il Brescia dovrebbe poter assicurare almeno una marcatura. Chi sembra non fermarsi mai è Muriel che anche con la difesa della Juve potrebbe dire la sua, sfruttando le due micidiali accelerazioni. Chiudiamo con uno dei protagonisti della scorsa stagione ma che quest’anno fa fatica a emergere. Parliamo di Fabio Quagliarella che in casa con l’Udinese ha l’occasione ghiotta per siglare gol importanti visto anche la condizioni di classifica della sua squadra. Sguardo dunque al riepilogo dei migliori 11 suggeriti per questa settimana.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 13° GIORNATA