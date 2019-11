Serie B, Pescara – Cremonese: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Pescara – Cremonese

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Scognamiglio, Bettella, Ciofani M., Memushaj, Kastanos, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. A disposizione: Farelli, Sorrentino, Campagnaro, Del Grosso, Zappa, Drudi, Crecco, Bruno, Ingelsson, Cisco, Maniero, Brunori, Bocic. Allenatore: Zauri [disponibili dalle ore 20]

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Terranova, Bianchetti, Caracciolo, Mogos, Valzania, Castagnetti, Kingsley, Renzetti, Ceravolo, Ciofani D.. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Claiton, Migliore, Ravanelli, Terranova, Zortea, Arini, Boultam, Palombi, Soddimo. Allenatore: Baroni [disponibili dalle ore 20]

Arbitro: Ros di Pordenone

Assistenti: Robilotta, Vono

Quarto ufficiale: Vigile

Stadio: Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

CURIOSITÁ SULLA PARTITA

Il primo dato che emerge dalle ultime due gare dell’Adriatico è lo 0-0 che ne ha contraddistinto il risultato finale. Per trovare una rete dobbiamo andare indietro di un’ulteriore precedente quello del 3-1 a favore dei biancazzurri che risale al 17 settembre 2005. Tanti i giocatori del Pescara andati in gol in questa stagione 2019 – 2020, ben 10, per un totale di 22 reti segnate contro le appena 9 dei grigiorossi.