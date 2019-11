Pescara – Cremonese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Cremonese del 22 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

PESCARA – Venerdì 22 novembre alle ore 21 andrà in scena Pescara – Cremonese, incontro valevole per l’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono gli abruzzesi che, prima della sosta, hanno vinto in casa dell’Empoli e in classifica occupano la quarta posizione, insieme a Pordenone e Perugia, con 19 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra lombarda che è reduce dal successo casalingo contro la Salernitana e in classifica occupa il quindicesimo posto con 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 22 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Kastrati in porta, pacchetto difensivo composto da Masciangelo e Ciofani sulle corsie esterne mente nel mezzo Scognamiglio e Bettella. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Memushaj e Busellato mezze ali mentre davanti Galano e Machin alle spalle di Borrelli.

QUI CREMONESE – Baroni dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Agazzi tra i pali, pacchetto arretrato formato da Terranova, Bianchetti e Ravanelli. A centrocampo Gustafson in cabina di regia con Valzania e Michael mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mogos e Migliore. In attacco tandem offensivo composto da Ciofani e Ceravolo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Cremonese, valevole per l’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Pescara – Cremonese

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Scognamiglio, Bettella, Ciofani, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Terranova, Bianchetti, Ravanelli, Mogos, Valzania, Gustafson, Michael, Migliore, Ceravolo, Ciofani. Allenatore: Baroni

STADIO: Adriatico