Da Atalanta – Juve, Milan – Napoli a City – Chelsea agli impegni delle grandi in Liga, tanti sono i risultati da seguire il 23 novembre 2019. Si parte dalla mattina con il derby romano di Primavera 1

Sabato 23 novembre molto ricco di risultati. Per il calcio italiano e a partire dalle 11 il derby Lazio – Roma di Primavera 1 quindi dal primo pomeriggio con Atalanta – Juventus e a seguire Milan – Napoli e la trasferta dell’Inter a Torino. In Premier League curiosità per l’esordio di Mourinho sulla panchina del Tottenham quindi da non perdere la sfida Manchester City – Chelsea. Le grandi de La Liga scenderanno in campo tutte oggi così come interessanti incontri anche in Bundesliga e altri campionati europei. Ricordiamo che prima del quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale potete trovare i link utili per seguire i match che avranno il supporto della diretta (webcronaca e/o tabellino) oltre che pronostici e guida al calcio in tv. Vediamo adesso quali sono le partite che si sono già disputate.

Partiamo al torneo Aguila in Colombia con il 2-1 del Pereira contro Chico mentre nella Liga Messico il Puebla supera 3-0 il Necaxa e il Leon passa 2-1 in casa del Tijuana. In Paraguay finisce 2-2 tra Sol De America e Deportivo Santani mentre in Uruguay il Penarol supera a domicilio 2-1 il Fenix. Passiamo all’A-League australiana con i successi per 2-1 del Wellington Phoenix sul Brisnane Roar e per 3-1 dell’Adelaide United sul Melbourne Victory. Nella Super League cinese 3-0 del Tianjin Teda sullo Shenzhen e colpo esterno per 3-2 dello Jiangus Suning sul Beijing Renhe, 3-3 tra Dalian Yifang FC e Hebei. In Corea del Sud finisce 1-1 tra Anyang e Bucheon mentre nella Premier League russa 2-1 esterno dell’Akhmat Grozny in casa dell’Orenburg.

FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



12:00 Kenya - Burundi



14:30 Tanzania - Uganda



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



01:00 Sarmiento de Junín - All Boys 1-0



21:00



Brown de Adrogué - Defensores de Belgrano

Riestra - Atlético Rafaela

Almagro - Ramón Santamarina



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00 Nueva Chicago - Agropecuario



Brasile > Série B 2019



01:30 Guarani - SP - América - MG 0-1



21:00 Botafogo - SP - Cuiabá - MT



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 HNK Gorica - NK Varaždin ŠN



17:30 Slaven Belupo - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:00 Dinamo Zagreb II - Hajduk Split II



13:30



HNK Cibalia - Hrvatski Dragovoljac

NK Kustošija - NK Croatia Zmijavci

NK Sesvete - NK Orijent Rijeka

HNK Šibenik - NK Dubrava

NK Solin - NK Osijek II



Danimarca > 1. Division 2019/2020



15:00 FC Roskilde - Vejle BK



17:45 Vendsyssel FF - Viborg FF



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



21:30 Jocoro FC - FAS



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Olympique Lyon - OGC Nice



20:00



Dijon FCO - Stade Rennes

FC Metz - Stade Reims

Amiens SC - RC Strasbourg

Angers SCO - Nîmes Olympique

Stade Brest - FC Nantes



Francia > Ligue 2 2019/2020



15:00 RC Lens - FC Sochaux



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



Sainte-Geneviève-des-Bois - AF Bobigny rinv.



16:00 SC Bastia - SC Schiltigheim



17:00



ASM Belfort - RC Lens (CFA)

FCSR Haguenau - IC Croix



18:00



JA Drancy - FC Mulhouse

Lille OSC (CFA) - Stade Reims (CFA)

US Lusitanos - SAS Épinal

CS Sedan - Olympique Saint-Quentin



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



Entente SSG - Angers SCO II rinv.



18:00



C' Chartres Football - US Fleury-Mérogis

USM Oissel - US Granvillaise

AS Poissy - FC Rouen

Stade Briochin - US Saint-Malo

AS Vitré - EA Guingamp (CFA)



18:30 FC Gobelins - Vannes OC



20:00 FC Lorient (CFA) - FC Mantois



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



16:00 FC Nantes (CFA) - FC Sète



18:00



Angoulême CFC - Montpellier HSC (CFA)

Blois Foot 41 - Trélissac FC

Bourges Foot - US Colomiers

St-Pryvé St-Hilaire - SO Romorantin

AS Saint-Étienne (CFA) - Andrézieux

Stade Bordelais - Vendée Les Herbiers



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



Hyères FC - AS Saint-Priest rinv.



17:00 Jura Sud - Moulins Yzeure Foot



18:00



FC Annecy - RC Grasse

Olympique Marseille (CFA) - Louhans-Cuiseaux

US Endoume - Monts d'Or Azergues Foot

AS Monaco (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC

Nîmes Olympique (CFA) - FC Martigues



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



Valenciennes FC - US Quevilly-Rouen

Paris Saint-Germain - SM Caen

Évreux FC 27 - Le Havre AC

US Orléans - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30 ASPTT Dijon - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Castelnau Le Crès FC - Montpellier HSC

SC Bastia - US Colomiers



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Bayer Leverkusen - Friburgo

Eintracht Francoforte - Wolfsburg

Werder Bremen - Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - Bayern Monaco

1. FC Union Berlin - Bor. Mönchengladbach



18:30 RB Leipzig - Colonia



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



Amburgo - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00



SGS Essen - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Bayern München

1. FC Köln - Bayer Leverkusen

FF USV Jena - SC Sand



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



14:00



Bor. Mönchengladbach - SV Meppen

1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt II

VfL Wolfsburg II - Turbine Potsdam II



17:00 FSV Gütersloh 2009 - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Niendorfer TSV - Energie Cottbus



12:00



Hertha BSC - Hannover 96

Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - FC St. Pauli

1. FC Union Berlin - Chemnitzer FC



13:00 Hamburger SV - Werder Bremen



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf

Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - FC Schalke 04

VfL Bochum - Preußen Münster



14:30 Arminia Bielefeld - Viktoria Köln



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SC Freiburg - FC Ingolstadt 04

Bayern München - Eintracht Frankfurt



11:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern



13:00



SSV Ulm 1846 - Karlsruher SC

1. FC Heidenheim 1846 - FC Augsburg



14:00 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05



14:30 SpVgg Greuther Fürth - Kickers Offenbach



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



FC St. Pauli - Hamburger SV

FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig - Energie Cottbus



13:00 Hallescher FC - 1. FC Union Berlin



13:30 Chemnitzer FC - Hertha BSC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



FC Schalke 04 - VfL Bochum

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Alemannia Aachen - Bor. Mönchengladbach

Wuppertaler SV - Borussia Dortmund

Preußen Münster - SV Lippstadt 08

FC Hennef 05 - SG Unterrath 12/24



15:00 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05

1899 Hoffenheim - Stuttgarter Kickers



13:00 SpVgg Greuther Fürth - Bayern München



13:30 SpVgg Unterhaching - FC Augsburg



14:00 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



16:00 FCB Magpies - Lincoln Red Imps



18:15 Europa FC - Boca Gibraltar



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 Panionios GSS - Olympiakos Piräus



19:00 Lamia - Skoda Xanthi



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Arema Cronus FC - Persija Jakarta 1-1



12:30 PSM Makassar - Bali United 1-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Charlton Athletic - Cardiff City



16:00



Blackburn Rovers - Barnsley FC

Brentford FC - Reading FC

Bristol City - Nottingham Forest

Derby County - Preston North End

Huddersfield Town - Birmingham City

Luton Town - Leeds United

Stoke City - Wigan Athletic

Swansea City - Millwall FC

West Bromwich Albion - Sheffield Wednesday



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



13:45 Wolverhampton Wanderers U23 - Chelsea FC U23



14:00 Arsenal FC U23 - Southampton FC U23



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Atalanta - Juventus



18:00 Milan - Napoli



20:45 Torino - Inter



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Benevento - Crotone

SS Juve Stabia - Salernitana

Livorno - Trapani

Pordenone - Perugia



18:00 Empoli - Unione Venezia



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00 Pro Vercelli - Renate



20:45 Calcio Lecco 1912 - Giana Erminio



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Virtus Verona - Carpi



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



20:45



Reggina - Rende

Ternana - Viterbese



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Chieti - Campobasso

Montegiorgio Calcio - SN Notaresco

Porto Sant'Elpidio - ASD Pineto Calcio



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Lazio - Roma



13:00 Inter - Torino



14:30



Empoli - Fiorentina

Sassuolo - Sampdoria



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



17:00 Cimarrones de Sonora II - Dorados UACH



18:00 Leones Negros II - Correcaminos UAT II



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Sol de América - Deportivo Santaní 2-2



22:00 River Plate - Libertad



Polonia > I Liga 2019/2020



12:40 GKS Bełchatów - Warta Poznań 0-0 *



16:00 Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec



17:00



GKS Tychy '71 - GKS Jastrzębie

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Chrobry Głogów



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Académica de Coimbra - FC Famalicão

SL Benfica - Rio Ave FC

Sporting Braga - Sporting CP

Vitória Setúbal - CS Marítimo



Russia > Premier Liga 2019/2020



09:30 FK Orenburg - Akhmat Grozny 1-2



12:00 Rubin Kazan - Zenit St. Petersburg 0-1 *



14:30 Dinamo Mosca - FK Rostov



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 CD Leganés - FC Barcelona



16:00 Real Betis - Valencia CF



18:30 Granada CF - Atlético Madrid



21:00 Real Madrid - Real Sociedad



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00 Rayo Vallecano - Real Zaragoza



18:00



Deportivo La Coruña - AD Alcorcón

Racing Santander - Extremadura UD



20:00 SD Huesca - SD Ponferradina



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



13:00



CD Tacón - Real Sociedad

Sporting de Huelva - Madrid CFF



16:00 Atlético Madrid - Espanyol Barcelona



Turchia > SüperLig 2019/2020



13:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor



15:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor



18:00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



00:30 Peñarol - Fénix 2-1