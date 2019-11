Atalanta – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Juventus del 23 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Sabato 23 novembre alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Juventus, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i nerazzurri che, prima della sosta, hanno pareggiato in casa della Sampdoria e in classifica occupano la quinta posizione, insieme alla Roma, con 22 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che vengono dal successo casalingo contro il Milan ed in classifica occupano il primo posto con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 23 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Castagne e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti Gomez e Pasalic a supporto di Zapata con il colombiano in vantaggio sul connazionale Muriel.

QUI JUVENTUS – I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Cuadrado e De Sciglio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Khedira e Rabiot mezze ali mentre davanti Ramsey alle spalle del tandem offensivo composto da Higuain e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Juventus, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Gewiss Stadium