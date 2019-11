Serie A, Atalanta – Juventus: le formazioni ufficiali

Ecco gli undici titolari della partita Atalanta – Juventus del 23 novembre. Gasperini con Barrow in avanti, Sarri senza Ronaldo e Bernardeschi preferito a Ramsey

BERGAMO – Apre la 13ma giornata di Serie A la sfida tra Atalanta e Juventus, sabato 23 novembre alle ore 15. Ricordiamo che dalle ore 14 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali del match che sarà diretto da Gianluca Rocchi di Firenze. Dalle ultime dai campi Gasperini dovrebbe affidarsi in avanti a Pasalic e Gomez a supporto di Muriel mentre a centrocampo Hateboer favorito su Castagne. Sarri senza Ronaldo lancia in avanti Higuain – Dybala mentre in difesa dubbio Cuadrado – Danilo. Grande lotta per un maglia sulla trequarti con Ramsey leggermente avanti su Bernardeschi ma potrebbe spuntare anche Douglas Costa. Ricordiamo che per chi non volesse perdere questo interessante big match che è disponibile la nostra webcronaca in tempo reale a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez, Barrow. A disposizione: Sportiello, Rossi F., Kjaer, Arana, Castagne, Ibanez, Djimsiti, Colley, Muriel, Traoré, Piccoli. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Dybala. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Danilo, Douglas Costa, Matuidi, Ramsey, Can. Allenatore: Sarri