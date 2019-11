Primavera, Inter – Torino 0-0: risultato in diretta e tabellino

MILANO – Dalle ore 13 in campo Inter e Torino, incontro valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Di seguito aggiornamenti sul tabellino della partita e risultato in tempo reale del match. I padroni di casa vogliono ritrovare lo smalto di inizio stagione, che manca anche a causa delle numerose assenze dovute al mondiale U17; gli ospiti, invece, devono iniziare a fare punti per riportare sui binari una stagione che non è partita nel migliore dei modi.

Tabellino di Inter – Torino Primavera

[AGGIORNA LA DIRETTA]

INTER U19 (4-3-3): F. Stankovic; E. Kinkoue, L. Pirola, M. Ntube, T. Persyn, T. Schirò, J. Gianelli, N. Squizzato, R. Burgio, E. Vergani, S. Mulattieri. A disposizione: G. Pozzer, S. Tononi, L. Moretti, F. Cortinovis, L. Colombini, R. Boscolo Chio, E. Sottini, S. Vaghi, G. Oristanio, B. Sami, D. Gnonto, N. Bonfanti. Allenatore: Armando Madonna.



TORINO U19 (4-3-2-1): L. Lewis; W. Singo, E. Ghazoini, C. Celesia, A. Buongiorno, I. Michelotti, O. Kone, M. Onisa, M. Adopo, F. Greco, N. Rauti. A disposizione: L. Trombini, C. Pirola, R. Ricossa, G. Siniega, M. Garetto, M. Sandri, P. Enrici, F. Rotella, N. Moreo, B. Ibrahimi. Allenatore: Marco Sesia.

Arbitro: Marini (sez. Trieste)



Assistenti: Trasciatti e Lenza

Reti: –



Ammonizioni: –



Espulsioni: –

Recupero: 1 minuto nel primo tempo



Formazioni ufficiali

INTER (4-3-3): Stankovic, Youte Kinkoue, Burgio, Ntube, Squizzato, Pirola, Persyn, Gianelli, Vergani, Schirò, Mulattieri. Allenatore: Madonna

TORINO (3-5-2): Lewis; Ghazoini, Celesia, Buongiorno; Singo, Adopo, Onisa, Greco, Kone; Rauti, Moreo. Allenatore: Sesia