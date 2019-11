Empoli – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Venezia del 23 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

EMPOLI – Sabato 23 novembre alle ore 18 si giocherà Empoli – Venezia, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i toscani che stanno vivendo un periodo negativo come dimostrato dalla sconfitta casalinga col Pescara ed il conseguente esonero di Bucchi, al suo posto Muzzi. Dall’altra parte, invece, ci sono gli ospiti che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Livorno e in classifica occupano la tredicesima posizione con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 23 novembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Veseli e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Romagnoli. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Laribi e Dezi mezze ali mentre davanti Bandinelli alle spalle del tandem offensivo composto da Mancuso e La Gumina.

QUI VENEZIA – La squadra ospite dovrebbe schierarsi sul rettangolo di gioco col 4-3-3 con Lezzerini in porta, pacchetto difensivo composto da Fiordaliso e Ceccaroni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Modolo e Casale. A centrocampo Vacca in cabina di regia con Suciu e Zuculini mezze ai mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Di Mariano, Bocalon e Aramu.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Venezia, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Venezia

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Dezi, Stulac, Laribi, Bandinelli, Mancuso, La Gumina. Allenatore: Muzzi

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni, Suciu, Vacca, Zuculini, Di Mariano, Bocalon, Aramu. Allenatore: Dionisi

STADIO: Castellani