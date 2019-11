Serie B, Benevento – Crotone: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Benevento – Crotone: gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

BENEVENTO – Tutto pronto al Ciro Vigorito per l’incontro tra Benevento – Crotone, incontro della tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo con il 4-4-2, Coda e Sau il tandem d’attacco mentre i calabresi si schierano in campo con il 3-5-2: Simy e Messias la coppia d’attacco. La gara sarà arbitrata dal signor Fourneau della sezione di Roma 1.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Benevento – Crotone

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Letizia, Antei, Gyamfi; Hetemaj, Viola, Schiattarella, Insigne; Sau, Coda. A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Kragl, Tello, Improta, Basit, Di Serio, Vokic, Armenteros. Allenatore: Inzaghi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Spolli; Crociata, Molina, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Simy, Messias. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Mustacchio, Nalini, Vido, Bellodi, Gomelt, Rodio, Evan’s Allan, Rutten. Allenatore: Stroppa

STADIO: Ciro Vigorito