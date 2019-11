Diretta Juve Stabia – Salernitana: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Juve Stabia – Salernitana del 23 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMARE DI STABIA (SA) – Sabato 23 novembre allo Stadio Romano Menti di Castellamare di Stabia si gioca il derby Juve Stabia – Salernitana, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa provengono dal pareggio casalingo contro il Benevento e in classifica sono diciottesimi con 11 punti. Sette lunghezze in più per gli ospiti, reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Cremonese. Buone notizie per i tifosi residenti a Salerno non possessori della Tessera del Tifoso, che contrariamente a quanto era stato deciso nei giorni scorsi, potranno regolarmente acquistare i biglietti per assistere al match

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Salernitana

La Juve Stabia potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Branduani in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tonucci – Troest e da Vitiello e Ricci sulle Fasce. In mezzo al campo Addae e Calvano. Sulla trequarti Canotto, Mezzavilla, Forte, di supporto all’unica punta Melara. Per la Salernitana probabile modulo 3-5-2 con Micai tra i pali e difesa formata da Jaroszynski; Migliorini e Pinto. In mezzo al campo Akpa Apro, Di Tacchio, Maistro con Lopez e KIyine sulle corsie. Coppia d’attacco formata da Djuric e Jallow.

Juve Stabia (4-2-3-1): Branduani, Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci, Addae, Calvano, Canotto, Mezzavilla, Forte, Melara

Salernitana (3-5-2) Micai; Jaroszynski; Migliorini, Pinto, Lopez, Akpa Apro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow

Dove seguire Juve Stabia – Salernitana

Il match Juve Stabia – Salernitana sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.