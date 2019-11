Diretta Levante – Maiorca: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Levante – Maiorca del 22 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Liga, calcio d’inizio alle 21

VALENCIA – Questa sera 22 novembre allo Stadio Ciutat di Valencia si gioca l’anticipo Levante – Maiorca, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Liga; calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dalla sconfitta esterna contro l’Atletico di Bilbao e in classifica sono dodicesimi con 17 punti. Tre lunghezze in meno per gli ospiti, reduci da un importantissimo successo casalingo contro il Villarreal. Per il Levante serve una vittoria per evitare di ritornare in zona retrocessione, mentre per il Maiorca serve una vittoria per uscire dalla parte calda della classifica.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

LEVANTE UD:. A disposizione:. Allenatore: Paco López.



RCD MALLORCA:. A disposizione:. Allenatore: Moreno.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Levante – Maiorca