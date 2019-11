Elenco delle partite previste per oggi sabato 23 novembre 2019: in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Premier League, Liga e Bundesliga

MILANO – É un sabato scoppiettante quello che ci attende quest’oggi a cominciare da Atalanta-Juventus, match che aprirà la tredicesima giornata di Serie A: da una parte ci sono gli orobici che vengono dal pareggio contro la Sampdoria mentre i bianconeri hanno vinto contro il Milan. Alle ore 18 altro match clou con Milan-Napoli: da una parte ci sono i rossoneri che occupano un grigio quattordicesimo posto, non va meglio ai partenopei che sono al settimo posto e non vincono da un mese in campionato. Alle ore 20.45 Torino-Inter con i Granata che sono reduci dalla larga vittoria esterna contro il Brescia mentre i nerazzurri hanno vinto in rimonta col Verona. In campo anche la Serie B: alle ore 15 c’è il match clou Benevento-Crotone ma non solo visto che si giocheranno anche Livorno-Trapani, Pordenone-Perugia e Juve Stabia-Salernitana mentre alle ore 18 andrà in scena Empoli-Venezia.

In Premier League, alle ore 13.30 ci sarà l’esordio di Mourinho sulla panchina del Tottenham con gli Spurs che giocheranno in casa del West Ham. Nel pomeriggio Arsenal-Southampton e Crystal Palace-Liverpool mentre alle ore 18.30 spicca Manchester City-Chelsea. In Liga tutte le grandi in campo: alle ore 13 in campo il Barcellona in casa del Leganes mentre alle ore 16 il Valencia farà visita al Betis. Alle ore 18.30 Granada-Atletico Madrid mentre alle ore 21 andrà in scena Real Madrid-Real Sociedad. In Bundesliga impegno esterno per il Bayern Monaco che giocherà in casa del Fortuna Dusseldorf mentre il Lipsia se la vedrà tra le mura amiche contro il Colonia. Di seguito l’elenco completo delle partite che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

Le partite in diretta

Pronostici e calcio in tv



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre

12:00 Kenya - Burundi

14:30 Tanzania - Uganda



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B

01:00 Sarmiento de Junín - All Boys



21:00



Brown de Adrogué - Defensores de Belgrano

Riestra - Atlético Rafaela

Almagro - Ramón Santamarina



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A

21:00 Nueva Chicago - Agropecuario



Brasile > Série B 2019

01:30 Guarani - SP - América - MG

21:00 Botafogo - SP - Cuiabá - MT



Croazia > 1. HNL 2019/2020

15:00 HNK Gorica - NK Varaždin ŠN

17:30 Slaven Belupo - Lokomotiva Zagreb



Danimarca > 1. Division 2019/2020

15:00 FC Roskilde - Vejle BK

17:45 Vendsyssel FF - Viborg FF



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura

21:30 Jocoro FC - FAS



Francia > Ligue 1 2019/2020

17:30 Olympique Lyon - OGC Nice



20:00



Dijon FCO - Stade Rennes

FC Metz - Stade Reims

Amiens SC - RC Strasbourg

Angers SCO - Nîmes Olympique

Stade Brest - FC Nantes



Francia > Ligue 2 2019/2020

15:00 RC Lens - FC Sochaux



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020

Sainte-Geneviève-des-Bois - AF Bobigny

16:00 SC Bastia - SC Schiltigheim



17:00



ASM Belfort - RC Lens (CFA)

FCSR Haguenau - IC Croix



18:00



JA Drancy - FC Mulhouse

Lille OSC (CFA) - Stade Reims (CFA)

US Lusitanos - SAS Épinal

CS Sedan - Olympique Saint-Quentin



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020

Entente SSG - Angers SCO II



18:00



C' Chartres Football - US Fleury-Mérogis

USM Oissel - US Granvillaise

AS Poissy - FC Rouen

Stade Briochin - US Saint-Malo

AS Vitré - EA Guingamp (CFA)

18:30 FC Gobelins - Vannes OC

20:00 FC Lorient (CFA) - FC Mantois



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020

16:00 FC Nantes (CFA) - FC Sète



18:00



Angoulême CFC - Montpellier HSC (CFA)

Blois Foot 41 - Trélissac FC

Bourges Foot - US Colomiers

St-Pryvé St-Hilaire - SO Romorantin

AS Saint-Étienne (CFA) - Andrézieux

Stade Bordelais - Vendée Les Herbiers



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020

17:00 Jura Sud - Moulins Yzeure Foot



18:00



FC Annecy - RC Grasse

Hyères FC - AS Saint-Priest

Olympique Marseille (CFA) - Louhans-Cuiseaux

US Endoume - Monts d'Or Azergues Foot

AS Monaco (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC

Nîmes Olympique (CFA) - FC Martigues



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



Valenciennes FC - US Quevilly-Rouen

Paris Saint-Germain - SM Caen

Évreux FC 27 - Le Havre AC

US Orléans - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020

14:30 ASPTT Dijon - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Castelnau Le Crès FC - Montpellier HSC

SC Bastia - US Colomiers



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Bayer Leverkusen - Friburgo

Eintracht Francoforte - Wolfsburg

Werder Bremen - Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - Bayern Monaco

1. FC Union Berlin - Bor. Mönchengladbach

18:30 RB Leipzig - Colonia



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



Amburgo - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00



SGS Essen - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Bayern München

1. FC Köln - Bayer Leverkusen

FF USV Jena - SC Sand



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



14:00



Bor. Mönchengladbach - SV Meppen

1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt II

VfL Wolfsburg II - Turbine Potsdam II

17:00 FSV Gütersloh 2009 - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020

11:00 Niendorfer TSV - Energie Cottbus



12:00



Hertha BSC - Hannover 96

Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - FC St. Pauli

1. FC Union Berlin - Chemnitzer FC

13:00 Hamburger SV - Werder Bremen



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf

Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - FC Schalke 04

VfL Bochum - Preußen Münster

14:30 Arminia Bielefeld - Viktoria Köln



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SC Freiburg - FC Ingolstadt 04

Bayern München - Eintracht Frankfurt

11:30 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern



13:00



SSV Ulm 1846 - Karlsruher SC

1. FC Heidenheim 1846 - FC Augsburg

14:00 VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05

14:30 SpVgg Greuther Fürth - Kickers Offenbach



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



FC St. Pauli - Hamburger SV

FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

Hannover 96 - Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig - Energie Cottbus

13:00 Hallescher FC - 1. FC Union Berlin

13:30 Chemnitzer FC - Hertha BSC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



FC Schalke 04 - VfL Bochum

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Alemannia Aachen - Bor. Mönchengladbach

Wuppertaler SV - Borussia Dortmund

Preußen Münster - SV Lippstadt 08

FC Hennef 05 - SG Unterrath 12/24

15:00 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05

1899 Hoffenheim - Stuttgarter Kickers

13:00 SpVgg Greuther Fürth - Bayern München

13:30 SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

14:00 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020

16:00 FCB Magpies - Lincoln Red Imps

18:15 Europa FC - Boca Gibraltar



Grecia > Super League 2019/2020

18:30 Panionios GSS - Olympiakos Piräus

19:00 Lamia - Skoda Xanthi



Indonesia > Liga 1 2019

09:30 Arema Cronus FC - Persija Jakarta

12:30 PSM Makassar - Bali United



Inghilterra > Championship 2019/2020

13:30 Charlton Athletic - Cardiff City



16:00



Blackburn Rovers - Barnsley FC

Brentford FC - Reading FC

Bristol City - Nottingham Forest

Derby County - Preston North End

Huddersfield Town - Birmingham City

Luton Town - Leeds United

Stoke City - Wigan Athletic

Swansea City - Millwall FC

West Bromwich Albion - Sheffield Wednesday



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020

13:45 Wolverhampton Wanderers U23 - Chelsea FC U23

14:00 Arsenal FC U23 - Southampton FC U23



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Benevento - Crotone

SS Juve Stabia - Salernitana

Livorno - Trapani

Pordenone - Perugia

18:00 Empoli - Unione Venezia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

11:00 Lazio - Roma

13:00 Inter - Torino



14:30



Empoli - Fiorentina

Sassuolo - Sampdoria



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020

17:00 Cimarrones de Sonora II - Dorados UACH

18:00 Leones Negros II - Correcaminos UAT II



Paraguay > Primera División 2019 Clausura

00:00 Sol de América - Deportivo Santaní

22:00 River Plate - Libertad



Polonia > I Liga 2019/2020

12:40 GKS Bełchatów - Warta Poznań

16:00 Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec



17:00



GKS Tychy '71 - GKS Jastrzębie

Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Chrobry Głogów



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Académica de Coimbra - FC Famalicão

SL Benfica - Rio Ave FC

Sporting Braga - Sporting CP

Vitória Setúbal - CS Marítimo



Russia > Premier Liga 2019/2020

09:30 FK Orenburg - Akhmat Grozny

12:00 Rubin Kazan - Zenit St. Petersburg

14:30 Dinamo Mosca - FK Rostov



Spagna > Primera División 2019/2020

13:00 CD Leganés - FC Barcelona

16:00 Real Betis - Valencia CF

18:30 Granada CF - Atlético Madrid

21:00 Real Madrid - Real Sociedad



Spagna > Segunda División 2019/2020

16:00 Rayo Vallecano - Real Zaragoza



18:00



Deportivo La Coruña - AD Alcorcón

Racing Santander - Extremadura UD

20:00 SD Huesca - SD Ponferradina



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



13:00



CD Tacón - Real Sociedad

Sporting de Huelva - Madrid CFF

16:00 Atlético Madrid - Espanyol Barcelona



Turchia > SüperLig 2019/2020

13:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

15:30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

18:00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş



Uruguay > Primera División 2019 Clausura

00:30 Peñarol - Fénix