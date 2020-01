Tra i viola Lirola e Benassi in primo piano, prova del nove per Pellegrini nel derby di Roma. Gli undici indicati per questa giornata

BRESCIA – Questa sera si torna in campo per la 21ma giornata del Campionato di Serie A. Si gioca infatti alle 20.45 l’anticipo Brescia – Milan. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio partendo dal portiere con Silvestri che si sta confermando positivamente anche in Serie A con una squadra, il Verona che è tra le meno perforate e affronterà un Lecce che appare un pò spuntato in avanti. In difesa primo nome della lista è Lirola, terzino in continua crescita che potrà regalare ai suoi una buona prestazione e magari anche un assist. Dopo l’exploit di Napoli la squadra sembra aver già assimilato bene i nuovi dettami tattici di mister Iachini. Altro giocatore che sta facendo bene, tra le poche note positive del girone d’andata rossonero è Hernandez che nell’anticipo potrà provare uno dei suoi letali inserimenti sulla fascia. Terzo nome è de Vrij, tra i più costanti e affidabili di reparto nel match casalingo contro il Cagliari che non ammette passi falsi.

A centrocampo partiamo da Gomez che dovrà guidare i suoi a un pronto riscatto dopo l’inaspettato scivolone interno contro la SPAL. A Torino contro i granata non l’avversario più semplice ma i bergamaschi ci hanno abituato a prove molto convincenti. Tornando a parlare di viola come non mensionare nella top 11 anche Benassi che con i suoi inserimenti potrebbe avere più di una chance in zona gol. Gara interessante per De Paul a Parma in un match che potrebbe regalare molte azioni gol. Il suo talento sta consentendo ai bianconeri di risolvere diversi incontri chiave nella lotta salvezza. Chiudiamo il reparto con Pellegrini alla prova del nove nel derby con la Lazio. Dopo averlo visto in constante crescita il giocatore dovrà dimostrare di essere pronto per essere annoverato tra i top player non solo in casa Roma ma anche del fantacalcio.

Il tridente di questa giornata vede Lukaku primo nome contro i sardi in crisi di risultati e con una difesa che sta incassando molto. Con lui Ibrahimovic che ha già dato con il suo carisma lo scossone che serviva in una squadra apparsa senza una vera identità di gioco. Con un terminale così Pioli può guardare con sufficiente ottimismo il proseguo del campionato. Chiudiamo con Ronaldo che contro un Napoli “sgretolato” potrebbe continuare a dare le sue stoccate vincenti per conservare intatta la leadership in campionato e tenere tutti a debita distanza.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 21° GIORNATA